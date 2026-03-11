CARTAS AL DIRECTOR
Le quedan dos telediarios
Trump anuncia que a la guerra de Irán le quedan dos telediarios. Dice que ha hundido los 50 barcos que tenía su marina, que ha aniquilado las defensas antiaéreas y que el arsenal de drones del país de los ayatolás está en las últimas.
Suponiendo que las declaraciones de Trump sean veraces (visto su historial, por ejemplo la promesa de pacificar Ucrania de la noche a la mañana, cabe cuestionarlas), podríamos estar -por suerte- ante el fin de una conflagración que quizás nunca debió comenzar.
Una vez más, Trump logra arrodillar a otra dictadura con su músculo militar. Lo que no explica el gerifalte estadounidense es cómo va a liberar a los iraníes de a pie, en su día a día, de una teocracia represiva que ha causado más muertos que los misiles yanquis. Señalar también que, esta vez, en contraste con Venezuela, el inquilino de la Casa Blanca no ha verbalizado interés en las reservas petrolíferas de Irán, las terceras del mundo. Quizás así, al actuar por motivos puramente altruistas, acumule méritos para la próxima convocatoria de los Nobel.
