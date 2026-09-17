Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 17 de septiembre?

Un viaje a la Tierra Media por los objetos de “El Señor de los Anillos”.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Un viaje a la Tierra Media por los objetos de “El Señor de los Anillos”

Hoy, jueves 17 de septiembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 20:00 horas / entrada libre

Inauguración de la exposición “Terra do Anel: unha viaxe entre reinos”, integrada en la 31 edición del Ourense Film Festival (OUFF), que se organiza con motivo del 25 aniversario del estreno de la trilogía “El Señor de los Anillos” para rendir homenaje al universo creado por el autor J.R.R. Tolkien. En la muestra se podrán ver un compendio de artículos que giran en torno a la famosa saga y contará, además, con visitas guiadas y teatralizaciones. La exhibición reúne piezas procedentes de colecciones privadas y de algunos de los fabricantes más prestigiosos y reconocidos del mundo del coleccionismo fantástico a nivel internacional. A través de una cuidada selección y de ambientaciones detalladas, el visitante puede realizar un itinerario desde la Comarca hasta los reinos más alejados. Podrá visitarse hasta el 1 de noviembre.

Un legado cargado de secretos en la nueva propuesta escénica de Sarabela

Hoy, jueves 17 de septiembre

Ourense / teatro principal

A las 21:00 horas / desde 12 euros

Estreno nacional de la obra de teatro “O sangue das promesas: Incendios”, en la que una mujer, Nawal Marwan, acaba de morir y hoy abre la puerta a su silencio y a sus secretos. Deja a sus gemelos un traje de tela verde, un cuaderno rojo y dos sobres que son como dos cajas de Pandora de los que surgen males y maravillas. El proyecto reúne a nueve actores gallegos y portugueses que comparten escenario utilizando ambos idiomas en una iniciativa pionera. Habrá funciones también mañana y pasado. Entradas en ataquilla.com.

O Carballiño honra a San Cibrao con procesión, misa y música todo el día

Hoy, jueves 17 de septiembre

O Carballiño

Día de San Cibrao con la visita del obispo, Leonardo Lemos, que presidirá la eucaristía. Habrá procesión a las 11,30 y misa a las 12,15 horas. Además, la charanga CLK amenizará la jornada por las calles y la Agrupación Musical de Boborás actuará por la mañana para dar paso al concierto de Gallaecia Big Band en la Plaza Mayor a las 20,00 horas. Por la noche, orquesta Olympus a las 23,00 horas en La Veracruz.

El secretario de Estado para el Deporte abre un máster del Campus

Viernes 18 de septiembre

Ourense / campus universitario

A las 17:00 horas / entrada libre

La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo del Campus de Ourense acoge el acto académico de inauguración del curso 2026-2027 del Máster Universitario en Gestión de Empresas Deportivas de la Universidad de Vigo. El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, impartirá la lección inaugural.

Matrícula para as actividades do Centro Xaquín Lorenzo

Ata o 31 de outubro

Ourense / CCP Xaquín Lorenzo

A Escola Provincial de Danza do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo da Deputación ten aberto o prazo de matrícula para o curso 2026-2027. As actividades están dirixidas a todas as persoas maiores de 5 anos e organizaranse en grupos segundo a idade e o nivel. Pola súa banda, o Obradoiro de Tecido Tradicional contará cun proceso de preinscrición obrigatorio entre o 15 e o 30 de setembro. Máis información no teléfono 988 317 880 ou no enderezo ccpescoladanza@depourense.gal.

“¡Qué zulú!”, una reflexión sobre el uso del lenguaje

hoy, jueves 17 de septiembre

Ourense / Liceo

A las 19:30 horas / entrada libre

Presentación de “¡Qué zulú!”, de Stella Estrada, con el que busca abrir una reflexión sobre el uso del idioma y la conformación del lenguaje como resultado de una experiencia colectiva.