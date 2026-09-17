Tras un fin de semana con 30 grados al cuello, temperatura agradable para el termostato ourensano, el martes llovió en la ciudad de los paraguas rotos. Un repentino contratiempo para los 12.000 cruceristas que hicieron escala con plan de terraceo y compras en A Coruña, un respiro para una tierra acostumbrada al regadío. Cuestión de puntería, en lo que queda de semana y en la siguiente no se espera gota. La Aemet confirmó ayer la sensación de la carne. Ha sido el verano más caluroso desde que se empezó a tomar nota y comparar datos. Supera a 2025 en clara en progresión ascendente.

El fuego está siendo benévolo por el momento, pero ayer arrasó 320 hectáreas de acceso complicado en el concello lucense de Quiroga, entrada a la Serra do Courel"

El miércoles, 16 de septiembre, regresó al tajo la penúltima remesa de veraneantes. Los del último turno acostumbran a elegir destinos con fama de sol garantizado en el parte meteorológico, pero en esta esquina el verano remolonea hasta mediados de octubre, cuando de verdad empieza a arder el monte. El fuego está siendo benévolo por el momento, pero ayer arrasó 320 hectáreas de acceso complicado en el concello lucense de Quiroga, entrada a la Serra do Courel. El regidor, José Luis Rivera, agradecía el viento flojo y la temperatura moderada, además de la abundancia de medios de extinción al no ser necesarios en otra parte de Galicia para contener el perímetro: 12 aviones, siete helicópteros, 39 agentes y 49 brigadas. Puede ser el primer alcalde que no se queja de la falta de medios.

Que llueva, que llueva, pero la mañana desdice la probabilidad de precipitaciones. A las once y media una veintena de bañistas y media de surfistas ocupan su sitio para pasar la mañana al solaz en la playa del Matadero, Berbiriana para los que sostienen la campaña para recuperar el antiguo nombre del arenal. Son los habituales del barrio. Cativos en el cole y jubilados en la playa. Los socorristas cerraron el martes la temporada sin grandes sustos. Septiembre se presenta de repente. El marmitero de las estadísticas envía un estudio de Oxford Economics que sitúa a A Coruña y Vigo como las mejores ciudades de España en el apartado de calidad de vida, 68 y 83 del mundo, aunque retroceden al puesto 278 y 271 respectivamente en el índice general por la dificultad para retener capital humano que comprobará fuera cómo vivía en casa.