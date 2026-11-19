PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 19 de noviembre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El Foro La Región acoge el Memorial Antonio Escohotado (en la foto), una de sus citas más destacadas del año. En esta quinta edición, la jornada profundiza en cuestiones como la farmacología y la inspiración con un coloquio protagonizado por Fernando Díaz Villanueva, periodista, escritor y divulgador histórico, que aportará su siempre aguda visión sobre el contexto histórico, económico y político que atraviesa el corpus de Escohotado. Junto a él estarán Fernando Caudevilla, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, y Jorge Escohotado, fundador del proyecto editorial La Emboscadura.
Más de setenta expositores, tres restaurantes y un centenar de actividades participan en la 27 edición de Xantar, que este año incluye propuestas como el Mercado Enogastronómico o las dos aulas gastronómicas donde se desarrollarán más de 50 talleres durante los cuatro días que dura Xantar. La entrada y asistencia a las actividades de Xantar será gratuita. Destaca el concierto de Javier Ojeda, voz de Danza Invisible, hoy a las 19,30 horas. Además de estas actividades Xantar volverá a acoger, un año más, el “DevoraJalys”, un concurso para ver quién es capaz de comer más patatas fritas en un minuto. El evento comenzará a las 19,30 horas del sábado, día 21, y el ganador tendrá como premio una estancia en la Ribeira Sacra.
Quinta edición de la Xornada de Investigación Biomédica, organizada por el Sergas y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur para ofrecer un punto de encuentro a profesionales sanitarios, investigadores y personal en formación. Durante dos jornadas se presentarán líneas estratégicas de investigación, proyectos competitivos, resultados científicos y experiencias innovadoras desarrolladas en Ourense y en colaboración con otras instituciones académicas y sanitarias. Programa e inscripciones gratuitas en www.iisgaliciasur.es.
Mostra de pintura “Fíos e flores”, de Isidora Gil, a primeira exposición que protagoniza a artista, veciña de Celanova e durante catro décadas profesora de debuxo no IES Celanova - Celso Emilio Ferreiro. Os fíos e as flores son o fío condutor dunha colección que poderá visitarse de martes a domingo, de 11,00 a 14,00 e de 16,00 a 20,00 horas.
Xornadas Micolóxicas de Os Cogordos con charlas sobre diferentes variedades, exposiciones y convivencia con el objetivo de fomentar una recolección responsable, segura y respetuosa.
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