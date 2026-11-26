Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El regreso de los océanos al centro de la tensión geopolítica mundial

Jueves, 26 de noviembre

Ourense / Afundación

A las 19:45 horas

Entrada libre

El capitán de navío en la reserva y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos Abel Romero visita esta tarde el Foro La Región con la charla “Geopolítica marítima, el comercio mundial y las rutas de navegación. Escenarios de tensión”.

En ella analizará el regreso de los océanos al centro de la rivalidad entre grandes potencias y su impacto directo en la seguridad del papel de España y Europa. En concreto, explicará cómo el censo naval de China desafía la hegemonía estadounidense en aguas por las que transita buena parte del comercio exterior europeo. Puede seguirse en directo en laregion.es.

Tres días para ahondar en la novela negra

De jueves a sábado

Ourense / CC Marcos Valcárcel

Varios horarios

Entrada libre

Comienza la primera edición de Ourense Black, un nuevo festival especializado en novela negra y géneros afines que reunirá a reconocidos escritores, periodistas y comunicadores en un formato pensado para favorecer el diálogo directo entre los creadores y el público.

En la jornada inaugural habrá encuentros con Arantza Portabales (17:30 horas), Manuel Ríos San Martín y Manel Loureiro (ambos a las 18:30 horas). Las actividades continuarán hasta el sábado con la visita de autores como Mabel Lozano, Reyes Vargas, Luis García Rey o Nieves Herrero. Cada sesión combinará una conversación guiada de 50 minutos con diez minutos de preguntas del público y concluirá con una firma de libros.

Nuevos talleres motivacionales para el colectivo sénior de Cartelle

Hoy, jueves 26 de noviembre

Cartelle / Centro Social

A las 9:30 horas

Con inscripción

Actividad de capacitación digital organizada en Celanova. | La Región

Nueva jornada del programa A Maiores, organizado por La Región, con talleres motivacionales para el colectivo sénior. El objetivo de esta iniciativa es promover el ejercicio tanto físico como mental entre las personas mayores, dotándolas de herramientas y rutinas prácticas que posteriormente puedan incorporar a su día a día en sus propios hogares.

El programa A Maiores continuará la próxima semana en Bande, con talleres los días 4 y 11 de diciembre. Inscripciones en pressclub.laregion.es/eventos/amaiores.

La historia de un proceso judicial real por acoso, en escena

Viernes, 27 de noviembre

O Barco / Teatro Lauro Olmo

A las 21:00 horas

Entrada libre

Representación de la obra de teatro “Vitória”, un espectáculo de Iria Pinheiro, que se presenta como el retrato de una denuncia. Una pieza de teatro autobiográfico que cuenta el proceso judicial al que se sometió la actriz Iria Pinheiro cuando interpuso una denuncia por acoso sexual contra el director del programa de televisión en el que trabajaba y que se prolongó de 2017 a 2023.

El “inmunofitness” abre el curso de la Academia Médica

Jueves, 26 de noviembre

Ourense / IES Otero Pedrayo

A las 19:30 horas

Entrada libre

Sesión de inauguración de la Academia Médico-Quirúrgica de Ourense con la charla “Inmunofitness: el arte de entrenar tus defensas”, impartida por el doctor Alfredo Corell.

O Carballiño acoge nuevas proyecciones de cine

O Carballiño / Cine

Varios horarios

Dónde: Auditorio

Comienzan las proyecciones del Xociviga con los cortos Xermolar (11:30 horas), Xentes I, Xentes II y Xentes III (desde las 17:30 horas).

Ruta guiada “A memoria en feminino da cidade”

Ourense / Divulgación

A las 16:30 horas

Dónde: Biblioteca Nós

Ruta guiada “A memoria en feminino da cidade” pasando por escenarios de episodios oscuros de la historia de Ourense. Inscripción en el teléfono 988 788 883.

Ourense celebra una sesión de ejercicio solidario con CatArte

Ourense / Viticultura

A las 19:45 horas

Dónde: CC Marcos Valcárcel

Última sesión del ciclo solidario CatArte con Bodega Alanís y el DJ Álvaro Alonso. Entradas a 9 euros en entradium.com.