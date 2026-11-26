Es lo que le faltaba al sanchismo, arremeter contra Felipe González. Es habitual entre aquellos en declive buscar un enemigo en el que volcar sus frustraciones; se desahogan y al mismo tiempo colocan el foco en una figura a la que hacen culpable de sus males. O, como sucede ahora con los ataques a Felipe González, pretenden presentarlo como un resentido porque ya no tiene poder.

Qué más quisieran los sanchistas que contar con una figura, una sola, como Felipe González. En lo político y en lo personal. Que hoy sea diana a la que tiran dardos los colaboradores de Sánchez se comprende, no hay pecado peor que la envidia; pero da que pensar que lo hagan algunos, muy pocos la verdad, que formaron parte de unos equipos que hicieron grande a España. Al respaldar a Sánchez, hacen de menos a Felipe González. Y lo saben.

Felipe ha tenido un respaldo ciudadano que jamás ha tenido ningún otro presidente, incluidos los dos miembros de su partido, y nadie cuenta con el respeto internacional que tuvo, y sigue teniendo, Felipe González. Parte del rechazo de Sánchez a Felipe es que no soporta el reconocimiento que recibe desde fuera de nuestras fronteras, tanto de figuras de figuras de izquierda como de centro y derecha. Le siguen llamando para conocer sus puntos de vista, e incluso le piden intermediación en grandes conflictos, aunque el ex presidente no presume de ello. Ni siquiera cuenta qué papel ha tenido la solución de determinadas situaciones especialmente delicadas.

Sánchez, como trayectoria internacional, muestra una sumisión absoluta al rey de Marruecos, que no la agradece sino que tira con bala a España -Sahara y Ceuta, por ejemplo-, y tiene como gran referente a Jinping, al que Sánchez baila el agua para favorecer los intereses de Zapatero en China.

Sorprende que apoyen a un presidente con escasos méritos pero intuitivo, y que hizo de la mediocridad virtud para formar parte de su círculo de poder.

Dicho esto, no se pueden restar méritos a algunos de los firmantes del manifiesto a favor de Sánchez. Javier Solana forma parte de la mejor historia de nuestro país. Por eso sorprende su respaldo a un Sánchez que representa todo aquello que esos firmantes detestaban cuando formaron parte del gobierno: falta de respeto al Parlamento, las leyes y la Constitución; sectarismo, ceder ante el chantaje de los independentistas, blanquear a los sucesores de ETA -entre sus victimas, amigos entrañables de los firmantes-, y corrupción sin límite. Sorprende que apoyen a un presidente con escasos méritos pero intuitivo, y que hizo de la mediocridad virtud para formar parte de su círculo de poder.

La mayoría de los ministros de Felipe, incluidos los firmantes, pusieron sus importantes biografías profesionales al servicio de España. Trabajaron para aprobar medidas sociales imprescindibles, y para crear una España con sus heridas de guerra cerradas. Lo hicieron conjuntamente con personas de diferentes trayectorias e ideologías, y así construyeron una España democrática tras cuarenta años de dictadura. Demostraron que ante la lealtad a unas siglas se debe priorizar la lealtad a tu país y a sus ciudadanos.

Los españoles no son muy dados a interesarse por su historia, pero saben perfectamente qué deben a Felipe González.