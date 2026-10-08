Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 8 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El cáncer colorrectal, una pandemia reversible que busca nuevas terapias

HOY, JUEVES 8 DE OCTUBREOURENSE / CC MARCOS VALCÁRCELA LAS 20:30 HORAS / ENTRADA LIBRE

El Foro La Región recibe esta tarde a la doctora Elena Élez (Lleida, 1978), oncóloga responsable de unidad de tumores digestivos del Hospital Universitario Vall d’Hebron. En su intervención en el ciclo de conferencias hablará sobre su principal foco de investigación, el cáncer colorrectal como “una pandemia potencialmente reversible”. La ponente, destacada médica e investigadora especializada, es internacionalmente reconocida por su trabajo en este tipo de cáncer, así como el desarrollo de nuevas terapias y su compromiso con la docencia médica.

Satélites al servicio de los desafíos ambientales

HOY Y MAÑANAOURENSE / CAMPUS UNIVERSITARIODESDE LAS 9:00 HORAS / ENTRADA LIBRE

El campus de Ourense acoge hoy y mañana la sexta edición del Congreso Internacional del Campus da Auga, que este año lleva por lema “Sistemas aeroespaciales para respuestas multisectoriales a los retos ambientales”. La cita se presenta como un espacio de referencia para comprender cómo la innovación aeroespacial está redefiniendo la gestión ambiental y la respuesta a los grandes desafíos ecológicos de nuestro tiempo, como son la gestión ambiental y agraria. Así, el encuentro buscará reunir a personal de investigación, profesionales, empresas tecnológicas, entidades del sector primario y administraciones públicas, creando un entorno único para el intercambio de conocimientos y la generación de sinergias.

Luís González Tosar presenta o seu novo libro, que recompila os seus 40 anos de poesía

HOXE, XOVES 8 DE OUTUBROOURENSE / LICEOÁS 20:00 HORAS / ENTRADA LIBRE

Presentación do libro “Da cor da soidade. Poesía reunida 1986 - 2026”, do poeta Luís González Tosar e publicado pola editorial Galaxia. Un poemario recompilatorio que abarca toda a súa traxectoria ademais de engadir poemas inéditos baixo o título “Voces na barronca”. O autor estará acompañado no evento polo director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, e o escritor Bieito Iglesias, autor do prólogo; ademais do presentador, Alexandre Corbillón, e a amenización de María do Ceo e a coral De Rúada. O evento contará con exemplares á venda.

OUFF cierra con “La casa de las mujeres” y con un film sorpresa

HOY, JUEVES 8 DE OCTUBREOURENSE / TEATRO PRINCIPALA LAS 17:30 Y A LAS 20:00 HORAS

El OUFF llega a su fin con dos pases especiales. El primero será la proyección de “La maison des femmes” (La casa de las mujeres), que se alzó con el premio del público de esta edición, que habla sobre un lugar que recibe y acoge a víctimas de violencia de género. El segundo pase, a las 20,00 horas, será una película sorpresa para aquellas personas que adquieran el bono diez.

HOY EN OURENSE

Nueva edición del ciclo de literatura infantil y juvenil

HOY, JUEVES 8 DE OCTUBREOURENSE / CAMPUS UNIVERSITARIOA LAS 18:00 HORAS / ENTRADA LIBRE

La Facultad de Educación e Traballo Social inaugura una nueva edición del “Ciclo de literatura infantil y juvenil”, que en esta edición lleva por lema “Medo me dá! Ler para esconxurar as sombras”.

Baltar / Actividad

“Coas mans na masa” es una propuesta lúdica y educativa de OQO, que plantea una receta para elaborar un pan y acaba por convertirla en una animada historia. Actividad abierta a todo el público.

DÓNDE: CEIP DE BALTARCUÁNDO: A LAS 12,30 HORAS

Ourense / Infantil

Sesión de cuentos para bebés de Kalandraka interpretados por Tania Justo. Actividad pensada para bebés de 1 a 3 años para iniciarse en la lectura con la colección “Do berce á lúa”. Inscripción en los teléfonos 988 788 385 / 386.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓSCUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

Ourense / Literatura

Presentación del libro “Hermann Steinkamp”, de Fernando Gil-Delgado, una obra que recoge los inicios de una institución religiosa en el norte de Europa.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCELCUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS