Es un espectáculo musical compuesto por Andrew Lloyd Webber a partir de una colección de poemas de T.S. Eliot. Su trama gira en torno a una tribu de gatos que durante la noche deciden quién de ellos renacerá en una nueva existencia. Una de sus canciones más famosas es “Memory”, que se ha convertido en un clásico con el paso de los años.

En Londres había debutado un año antes muy positivamente, así que se trasladó a Broadway, donde se estrenó el 8 de octubre de 1982 en el Winter Garden Theatre. Tuvo tanto éxito que permaneció en cartel durante 18 años, hasta septiembre de 2000, estableciendo un récord en la historia de la famosa calle de Nueva York. Posteriormente fue superado por “El Fantasma de la Ópera”, “El rey León” y “Wicked”

“Cats” se ha estrenado en numerosos países por todo el mundo y ha sido traducido a multitud de idiomas.

En España debutó en el año 2003 en el teatro Coliseum de Madrid. La puesta en escena en nuestro país tuvo detrás al mismo equipo artístico que los montajes de Londres y Broadway y recibió la visita de 400 mil espectadores.

Propina | Los “gatos” madrileños

Parece que este simpático título no se da a todo el mundo: eres “gato” si naciste en Madrid y si, además, tus padres y tus abuelos también lo hicieron.

En el año 852 Muhammad I, hijo de Abderramán II, llegó a Madrid y construyó una fortificación con una gran muralla que rodeaba el valle del Manzanares y la Sierra de Guadarrama.

Fue el momento fundacional de Mayrit, génesis del topónimo Madrid.

Años más tarde en 1083, el ejército cristiano de Alfonso VI estaba decidido a conquistar esta ciudadela árabe. En pleno combate un soldado tomó la determinación de escalar la gran muralla, que medía 12 metros de altura. Cuando el rey observó su agilidad y destreza dijo en voz alta: “Parece un gato”.

Una vez en la cima, el soldado cambió la bandera árabe por la cristiana y ésta fue la señal para que las tropas comenzaran a tomar la ciudad.

Después de esta hazaña, al soldado trepador le empezaron a llamar “gato” y también a los miembros de su familia. Dicen que pasados unos años se cambió el apellido por Gato y que todos los apellidados así son descendientes del ágil soldado.