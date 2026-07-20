Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 20 de julio?

Celanova se prepara para la fiesta de la Ramallosa con un taller de faroles

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Celanova se prepara para la fiesta de la Ramallosa con un taller de faroles

LUNES 20 DE JULIO

Celanova / Varios lugares

Todo el día / Con inscripción

La programación cultural en Celanova aumenta su actividad con el inicio de dos propuestas formativas diseñadas para diferentes públicos. La jornada contará con el obradoiro "Pequeños exploradores", que se desarrollará en el Aula CeMiC en horario de 10,30 a 13,00 horas y permanecerá activo hasta el 29 de julio. Paralelamente, el Claustro Barroco acogerá el obradoiro "Farois da Ramallosa", una actividad disponible hasta el 31 de julio para la que se requiere inscripción previa.

La Ramallosa es el acto central de las fiestas de A Encarnación, una procesión nocturna y pagana en la que cientos de personas llenarán de alegría y color las calles de la villa, alumbradas tan sólo con la luz de los faroles. Este año tendrá lugar el próximo sábado, día 2 de agosto, dentro de un programa que se extenderá del viernes al domingo.

Cortegada celebra su Semana Cultural con una intensa agenda de actividades

LUNES 20 DE JULIO

Cortegada / Plaza Buenos Aires

Hasta el domingo

Cortegada inicia su "Semana cultural", un evento diseñado para ofrecer alternativas de ocio a vecinos y visitantes de todas las edades. La programación arranca hoy y se centra durante sus tres primeras jornadas en una combinación de actividades lúdicas y nocturnas.

Cada día, a partir de las 18,00 horas, habrá propuestas variadas como hinchables, juegos de agua o juegos populares, entre otros. Todas estas tardes finalizarán con cine al aire libre a las 22,00 horas y una chocolatada popular a medianoche.

Festival de tres días con música y actividades en las fiestas de A Ponte

JUEVES 23 DE JULIO

Ourense / Campo da Feira

A las 16:00 horas / Entrada libre

"Re-Unión", un evento alternativo que se celebrará de forma paralela a las tradicionales Festas da Ponte. Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de una programación pensada para todos los públicos, con música en directo, sesiones de DJs y exhibiciones de baile, creando un ambiente festivo que combinará diferentes estilos musicales y actividades.

Ourense se prepara para ver el eclipse solar de agosto desde Montealegre

LUNES 20 DE JULIO

Ourense / Online

Apertura del plazo de inscripción para la actividad gratuita "Un balcón al universo" para contemplar el eclipse solar del próximo 12 de agosto desde el parque Montealegre. La actividad tiene un límite de 60 plazas que se asignarán por estricto orden de inscripción a través de la página web actividades.ourense.gal. Para mayores de 6 años.

Noches de música y convivencia cada lunes en Chaves

LUNES 20 DE JULIO

Chaves / Vidago

A las 21:30 horas / Entrada libre

Chaves promueve las "Noches musicales" durante julio y agosto, ofreciendo música, convivencia y entretenimiento. El programa incluye presentaciones de bandas de música, grupos de concertina y agrupaciones musicales, brindando una oferta cultural diversa que valora el patrimonio musical, el trabajo de las comunidades locales y los artistas regionales.

Hoy actuará la Banda Musical Vila Verde da Raia, en Largo Miguel Carvalho, en Vidago. El programa continuará el próximo lunes en Chaves.

Cine en Allariz con la historia de Miss Sunshine

LUNES 20 DE JULIO

Allariz / San Mamede de Urrós

A las 21:00 horas / Entrada libre

El ciclo de cine organizado por los vecinos de la parroquia proyecta esta noche "Pequeña Miss Sunshine", la historia de una familia que viaja para participar en un concurso de belleza infantil.

"Romiña" / Exposición

Ourense / CC Marcos Valcárcel

Hasta el 30 de agosto

"Romiña" de Reme Remedios, un viaje artístico con pintura, vídeo y textil que transforma la memoria de su aldea natal en una profunda reflexión sobre la vida, la naturaleza y lo humano.

La artista, natural de Romiña, está afincada en el Bierzo.

Xinzo de Limia / Fiestas

Xinzo de Limia / Calles de la villa

Todo el día

Último día de las celebraciones de santa Mariña con sesión vermú (a las 13,00 horas), hinchables acuáticos para los más pequeños (a las 18,00 horas) y cierre con la orquesta Capitol (a las 20,30 horas).

Esgos / Exposición

Esgos / Galería Sedearte

Hasta el 15 de octubre

"Metástase (notas)", una muestra fotográfica de tintes futuristas de Xosé Lois Vázquez.