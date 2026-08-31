Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 31 de agosto?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Primeros pases del Festival RiR con títulos de ficción y documental

HOY, LUNES 31 DE AGOSTO

ALLARIZ / CASA DA CULTURA

A LAS 17:30 Y 20:00 HORAS

ENTRADA LIBRE

Comienzan las sesiones de proyección de los cortometrajes que este año participarán en el Festival RiR de Allariz. En esta primera jornada, habrá dos bloques de programación. El primero comenzará a las 17,30 horas con los trabajos del bloque 1, que incluye los títulos “Una pareja perfecta”, “Los dos amigos, valga un musical, creo” (en la foto), “Terzimador Van Pelsing”, “Priorizarse”, “Lucus”, “Brek”, “Le doute”, “Vengo a volver” y “Nite ni pizza”.

A las 20,00 horas comenzarán los pases del bloque “Doucumocku”, que incluye los títulos “Las churreras”, “Buscando Travola”, “Depisa”, “Influencers”, “El Bahi” y “Madame Lola”. Las proyecciones continuarán hasta el viernes con los cuatro bloques participantes y los espectadores podrán elegir sus títulos favoritos.

Misas durante todo el día en la novena de Os Milagros en Baños de Molgas

HOY, LUNES 31 DE AGOSTO

BAÑOS DE MOLGAS / OS MILAGROS

VARIOS HORARIOS

Novena en el santuario da Vir-gen de Os Milagros con misas durante toda jornada. Los oficios comenzarán a las 7,30 horas y se desarrollarán aproximadamente cada hora hasta las 13,00. Por la tarde, habrá misas a las 17,30 horas, 19,00 horas y a las 20,30 horas. El rosario se rezará a las 18,20 horas todos los días. La peregrinación de los jóvenes será el sábado y el Rosario de las Antorchas el lunes.

Gran espectáculo solidario con Bicos de Papel para los niños con cáncer

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

OURENSE / AUDITORIO

A LAS 18:00 HORAS / 8 EUROS

La Asociación Bicos de Papel celebra su segunda gala solidaria, un evento benéfico diseñado para recaudar fondos destinados a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con cáncer y de sus familias. El espectáculo contará con un programa variado de humor, música y danza a cargo de destacados artistas gallegos como los magos Xulio Merino y Lara Doiro, la escuela profesional de danza Estilo Libre, el dúo formado por Maite López y Antón Otero, y el cantante y compositor Paco Nogueiras. Entradas a la venta en ataquilla.com.

El Campus recibe a sus alumnos con actividades y regalos

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE

OURENSE / CAMPUS UNIVERSITARIO

A LAS 10:00 HORAS

Las aulas universitarias dan la bienvenida al nuevo curso en el pabellón deportivo del Campus. Allí, entre las 10,00 y las 13,00 horas, los asistentes recibirán información sobre temas como becas, movilidad, deportes, asociaciones, igualdad, alojamiento, emprendimiento, etcétera. A lo largo del día también habrá música, regalos y mucho más para dar la bienvenida al nuevo año académico.

HOY EN OURENSE

Música popular para amenizar la mañana de mercado

HOY, LUNES 31 DE AGOSTO

O CARBALLIÑO / CALLES DE LA VILLA

A LAS 11:00 HORAS

El programa musical de verano cierra el mes de agosto con un día de mercado y la actuación del Grupo de Música Tradicional Carballiño por las calles de la localidad para animar la jornada.

Xunqueira de Ambía / Infantil

“Animais artistas e outras cousiñas”, espectáculo teatral de Nelgopect con manipulación de objetos y participación del público, a cargo de la compañía Daviña Balva. Se divide en tres historias basadas en hechos reales, protagonizadas por animales que se dan cuenta... un cuervo músico y la tortuga más vieja del mundo.

DÓNDE: ESCOLAS VELLAS

CUÁNDO: A LAS 10,00 HORAS

Ribadavia / Exposición

“Oficios en extinción: imaxes que contan, persoas con historias”, exposición híbrida, formada por fotografías, litofanías y vídeo elaborados por el alumnado del IES Manuel Chamoso Lamas de O Carballiño.

DÓNDE: MUSEO ETNOLÓXICO

CUÁNDO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE