Separación y limitación del poder

La separación de poderes es una condición para la limitación del poder y, por tanto, para que la democracia pueda funcionar adecuadamente. En nuestro tiempo, 2026, sin orden jurídico internacional, con una tendencia irrefrenable del poder ejecutivo a perpetuarse a través del dominio del poder judicial u del legislativo, la necesidad de los pesos y contrapesos es fundamental para la preservación de la democracia y la evitación de las tiranías, cada vez más cercanas.

La concentración del poder es hoy una de las manifestaciones más características de la economía

La concentracion del poder es hoy una de las manifestaciones más características de la economía, las finanzas, los medios de comunicación, las editoriales, los sindicatos, las organizaciones empresariales, los partidos políticos y hasta de la academia. Estos procesos de concentración van acompañados, lógicamente, de la relajación de los controles, pues éstos, por su propia naturaleza tienden a evitarlos.

En este contexto tan preocupante, si queremos seguir viviendo en una democracia, en un Estado de Derecho, hay que volver, de verdad y en serio, a los controles, pero a los controles materiales, no a esa especie de apariencia de un control que no es real porque quien controla, de una manera u otra, depende del controlado.