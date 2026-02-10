Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 10 de febrero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

A Maiores traslada su programa de hábitos saludables a Celanova

El programa A Maiores de La Región continúa su programación en Celanova con dos talleres motivacionales, que se celebrarán hoy y mañana en horario de tarde (de 17,00 a 18,30 horas). Se trata de dos encuentros abiertos para promover hábitos saludables y fomentarlos entre las personas mayores. Se trata de aprender cómo mantener una vida activa, en un contexto saludable, acorde para el buen trato. Todo ello con el objetivo de promover la participación social, las relaciones interpersonales y coaching activo para reforzar las habilidades y la motivación para un envejecimiento activo de las personas.

Además de estas sesiones, el programa A Maiores también celebrará una sesión intergeneracional el próximo lunes, día 23, en la que convivirán niños y niñas de 6 a 12 años con mayores de 65. Inscripciones abiertas en laregion.es.

DÓNDE: AUDITORIO ILDUARA

CANDO: A LAS 17,00 HORAS

PRESENTACIÓN

Ourense / Guía de cuidados

Presentación de la publicación “Guía para persoas coidadoras”, un documento diseñado para ofrecer apoyo, información y recursos útiles a los cuidadores, tanto familiares como profesionales. La iniciativa está impulsada por el Servizo Galego de Saúde y la Diputación Provincial de Ourense.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: A LAS 11,30 HORAS

INFANTIL

Ourense / Cuentacuentos

Sesión de cuentos llenos de imaginación para niños de entre 4 y 6 años. Durante la actividad, los participantes estarán solos con el cuentacuentos para disfrutar del relato con tranquilidad. Es necesario inscribirse previamente de forma presencial o llamando a los teléfonos 988 788 385 / 386.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

LITERATURA

Ourense / Tardes de poesía

Con motivo del Día de San Valentín y dentro del ciclo Tardes de Poesía, el Círculo Poético Ourensán organiza su tradicional Recital de San Valentín. Durante el acto se guardará un minuto de silencio en memoria de Javier González Roiz, cofundador del colectivo, recientemente fallecido.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

EXPOSICIÓN

Viana do Bolo / “O noso Entrudio”

Exposición fotográfica “O noso Entrudio” en la sala de exposiciones de la casa consistorial. La muestra reúne documentos e imágenes sobre esta ancestral celebración, con el boteiro como protagonista central de la programación del Entroido.

DÓNDE: CASA DO CONCELLO

CUÁNDO: TODO EL DÍA

EXPOSICIÓN

Ourense / Santiago Barreiros

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros presenta “Read me”, una exposición en la que recorre su trayectoria personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada en torno al retrato, con un centenar de imágenes.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: HASTA EL 5 DE ABRIL

MAÑANA

Ourense / Foro La Región

El periodista Miguel Ángel Aguilar, conocido por el espacio radiofónico nocturno “Entre hoy y mañana” en los años 90, presenta su último libro “No había costumbre: Crónica de la muerte de Franco”, un testimonio preciso e irónico sobre los últimos días del dictador.