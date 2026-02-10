Siguiendo los últimos minutos del partido, recordaba un momento estelar en la vida de mi buen amigo y compañero de clase Ricardo, que fue capaz de plantarle cara al abusón en el patio del colegio y le dio una patada en la zona más dolorosa que le dejó sin reacción. El valiente en esta ocasión fue Romaro Gill, quien en la medida que le llevaron el balón a las cercanías del aro -Isaac Vazquez y Rafa Lisboa dieron 5 asistencias cada uno- y con el empuje de la grada, fue capaz de superar a uno de los abusones de la liga, con buena mano y mayor volumen, Kevin Larsen -aquí ciertamente no pesan años, pesa... lo que pesa-, cuando cada canasta se convertía en decisiva.

Una vez más se había ejemplarizado la teoría de Zeljko Obradovic: “Cuanto más cerca estés del aro más posibilidades tienes de anotar... es una cuestión de estadística”.

El COB se unió para imponerse a las individualidades del potente Alicante

Alley oops finales del pívot jamaicano que fueron todo un chute de confianza para el COB, para un Pazo a tope de ánimo y que para Alicante fue como si le cayera el cielo encima.

“Así es esto”, nos comentaba el joven propietario del Alicante al finalizar el partido, y no le falta razón. Pero no solo fue lo sucedido al final, también el haber llegado hasta ahí con el convencimiento, por parte ourensana, de que “juntos nos mantenemos, divididos caemos”, que dice la estrofa de Pink Floyd (Hey You).

Y es que el COB no solo fue capaz de agarrarse a lo básico, Romaro Gill por dentro, Isaac Vázquez (se nos está haciendo mayor), Gabe Kalscheur, Kingsley Okanu son la constancia, Sean McDonnell, Rafa Lisboa...hasta Kentwan Smith, sino que además su técnico, Moncho López, brújula en mano, enseñó el camino, configurando una base sólida de trabajo donde “nadie es mejor que todos juntos” ( decía Bill Russell, una leyenda de los Celtics). Esta fue realmente la clave: la suma de partes hacen la diferencia. No así las individualidades.