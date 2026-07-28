Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 28 de julio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Ritmo, energía y diversión en Verín con una sesión de zumba al aire libre

Hoy, martes 28 de julio

Verín / Alameda

A las 20:30 horas

Con inscripción

El programa estival +Deporte La Región continúa su recorrido de hábitos saludables por los diferentes rincones de la provincia ourensana. La parada de hoy será en Verín, con una sesión de zumba abierta a todos los públicos. La cita, diseñada con una duración aproximada de una hora, está concebida para que vecinos y visitantes de todas las edades puedan disfrutar de una tarde llena de ritmo, música y ejercicio cardiovascular sin importar su nivel previo de preparación física. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web pressclub.laregion.es.

Historias contadas por mujeres a la orilla del río

Hoy, martes 28 de julio

O Barco / Casa grande de Viloira

A las 20:30 horas

Entrada libre

El ciclo De Perto encara su recta final con el espectáculo “Lavandeiras”, de Velo Rilo, una propuesta de narración oral rescata el patrimonio oral, las lendas y las historias de vida de las mujeres que faenaban arrodilladas junto al agua. Las mujeres a la orilla del río, de rodillas y frotando la ropa, tejen una estampa imborrable que se ha repetido a lo largo de la historia. Alrededor de esta imagen, las leyendas y los relatos se multiplican por toda la geografía física e identitaria. Con el espectáculo “Lavandeiras”, la narradora oral recupera parte de ese patrimonio inmaterial. La propuesta transita desde las lavandeiras nocturnas empapadas en sangre hasta el trabajo colectivo de las lavandeiras de Redondela.

Inscripción para la visita teatralizada al campamento Aquis Querquennis

Viernes 31 de julio

Bande / Aquis Querquennis

A las 21:00 horas

Con inscripción

El Concello de Bande acoge una experiencia cultural gratuita para recorrer uno de los yacimientos más emblemáticos de Galicia a través de sus protagonistas a través de una visita teatralizada para descubrir el campamento romando de Aquis Querquennis de una forma diferente, experimentando la historia en primera persona, recorriendo uno de los enclaves de referencia de la huella romana en el noroeste peninsular. Las plazas son limitadas por lo que, para asistir, es necesario realizar inscripción previa en los teléfonos 988 443 001 o 988 040 127.

Martes de cerámica durante el verano en la Biblioteca Nós

Hoy, martes 28 de julio

Ourense / Biblioteca Nós

A las 11:30 horas / Con inscripción

Taller de cerámica que se celebra todos los martes de los meses de julio y agosto. En estas sesiones la cerámica, más allá de crear piezas, es una forma divertida de aprender, imaginar y expresarse. Actividad para niñas y niños de 6 a 12 años con una duración aproximada de entre una hora y una hora y media. Requiere inscripción presencial o en los teléfonos 988 788 385 / 386.