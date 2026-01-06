Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 6 de enero?

La historia de amor más famosa de la literatura a ritmo de ballet

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

La historia de amor más famosa de la literatura a ritmo de ballet

“Romeo y Julieta” es un ballet en tres actos presentados en trece escenas, incluyendo prólogo y epílogo. El libreto es de Adrián Piotrovski, Serguéi Prokófiev, Serguéi Rádlov y Leonid Lavrovski, quien es asimismo el autor de la coreografía. Está basado en la obra homónima de William Shakespeare; se desarrolla bajo el marco musical de Serguéi Prokófiev. Interpretada por el Worldwide Ballet Theatre, fundado en 2019 por el prestigioso bailarín y coreógrafo ucraniano Aleksey Bogutskiy. La compañía está compuesta por un elenco internacional de bailarines procedentes de Ucrania, Francia, Italia, Irlanda y España. Esta diversidad aporta una gran riqueza artística y cultural a sus producciones. El cuerpo de baile se caracteriza por su elegancia, técnica depurada y excelencia escénica.

Dónde: Teatro Principal

Cuándo: A las 18,00 horas

TRADICIÓN

Ourense / Misa de Reis

La coral De Ruada cerrará su programación de Navidad y Epifanía acompañando con sus cantos la solemne misa oficiada por el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. Se celebrará el 20 aniversario de esta colaboración entre De Ruada y la Catedral, con un recital que intercalará entre los cantos de misa habituales, panxoliñas y cantos de Epifanía.

Dónde: Catedral de San Martiño

Cuándo: A las 12,00 horas

CINE

A Rúa / “Super Charlie” y “Flores para Antonio”

Tarde de cine con la proyección de “Super Charlie”, filme de animación sobre un bebé con superpoderes, y “Flores para Antonio”, el documental de Alba Flores en el que ahonda en la vida de su padre, tanto a nivel artístico como personal.

Dónde: Cine Avenida

Cuándo: A las 17,00 y a las 19,45 horas

CINE

O Barco / “Zootrópolis 2” y “Nuremberg”

Proyección de “Zootrópolis 2” para los más pequeños, retomando la historia de los policías Judy y Nick, que deben seguir la pista a un misterioso reptil, y “Nuremberg”, basada en los juicios contra los dirigentes nazis en los que un psiquiatra debe determinar su culpa.

Dónde: Teatro Lauro Olmo

Cuándo: 17,00 y 19,30 horas

ESPECTÁCULO

Ribadavia / “Cuentitis musiquitis”

Cuentitis Musiquitis, un proyecto que mezcla cuentos, canciones y humor demostrando que los niños no necesitan simplificaciones para divertirse, ofrece el espectáculo “Naviditis”, con los villancicos más divertidos para peques. Entrada gratuita para esta sesión llena de música y humor.

Dónde: Plaza de San Xoán

Cuándo: A las 17,30 horas

MÚSICA

O Carballiño / Concerto de Reis

La coral de cámara Música Viva ofrece el tradicional Concerto de Reis, compuesto por un repertorio de villancicos y canciones sacras propias de estas fiestas navideñas, con las que se pondrá el broche de oro a la Epifanía. El evento es de entrada gratuita e invita a todos los vecinos a disfrutar de la sesión musical de este conjunto de música coral local.

Dónde: A Veracruz

Cuándo: A las 18,00 horas

FAMILIAR

Ourense / Pista de hielo

Pista de hielo natural para todas las edades en la que disfrutar de esta tradición navideña. El horario hasta el 19 de diciembre es de lunes a jueves de 17,00 a 20,00 horas y viernes de 17,00 a 22,00 horas. Sábados, de 11,00 a 22,00 horas y domingos y festivos, de 11,00 a 21,00 horas. La entrada general cuesta 7,50 euros.