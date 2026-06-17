Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 17 de junio?

PLANES EN OURENSE

¿Qué hacer hoy en Ourense? La agenda de eventos de la provincia te cuenta los mejores planes de este miércoles, 17 de junio

Clases abiertas y exhibiciones en el festival “Baila conmigo” de Celanova.
Clases abiertas y exhibiciones en el festival “Baila conmigo” de Celanova. | La Región

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Clases abiertas y exhibiciones en el festival “Baila conmigo” de Celanova

  • Hoy, miércoles 17 de junio
  • Celanova / Praza do Millo
  • A las 19:30 horas / entrada libre

Un año más, el ritmo y el talento internacional se dan cita en el festival “Baila conmigo” de Celanova, consolidado ya como el certamen más longevo de su categoría en la Península Ibérica. En esta edición, el evento reunirá en la villa a 28 participantes entre compañías, escuelas, parejas y solistas de ocho nacionalidades distintas, destacando la presencia de la prestigiosa formación italiana Tropical Gem, considerada la mejor compañía del mundo.

El festival arrancará hoy con clases gratuitas y baile social en la Praza do Millo y mañana, jueves, en la Praza das Pitas. A partir del viernes, la actividad se trasladará al Claustro Barroco para los talleres formativos y a la Plaza Mayor para el concurso de salsa y bachata. La jornada del sábado culminará en el Auditorio Ilduara con una gran exhibición.

Castro Floxo celebra o seu festival de fin de curso con alumnos de 4 a 75 anos

  • Hoxe, mércores 17 de xuño
  • Ourense / conservatorio
  • Ás 19:30 horas / entrada libre

A Escola Provincial de Danza Castro Floxo celebra o seu tradicional festival de fin de curso reunindo sobre o escenario ao alumnado, con idades comprendidas entre os 4 e os 75 anos, que ofrecerá ao público unha variada mostra das aprendizaxes adquiridas ao longo do curso a través de diferentes pezas de música, canto e baile tradicional galego. Ademais de servir de escaparate do traballo realizado durante todo o curso, é unha mostra do compromiso coa conservación e difusión da cultura tradicional galega.

Cuentacuentos solidario en Cruz Roja Valdeorras de la mano de Cris Petín

  • Hoy, miércoles 17 de junio
  • O Barco / cruz roja
  • A las 18:30 horas / 6 euros

Cruz Roja en Valdeorras organiza la sesión de cuentacuentos infantil “Violeta”, una actividad lúdica y solidaria para dinamizar la agenda cultural familiar al tiempo que colabora con una causa social. Conducida por la maestra y contadora de historias Cris Petín, quien guiará a los niños y niñas a través de las aventuras del protagonista, el precio de la entrada es un boleto del Sorteo del Oro.

Música, luces y ocio para todos en el primer día de las fiestas de Ourense

  • Hoy, miércoles 17 de junio
  • Ourense / Puente Romano
  • A la noche

Comienzan las fiestas con la apertura del Mercado Medieval a medianoche, la puesta en marcha de las atracciones y la yincana de hinchables. En la programación diaria, actuación de la Orquestra Magma en el Puente Romano, antes del pregón de Rober Bodegas (22,30 horas). A las 23,00 horas, espectáculo de drones.

Nova exposición de fotografía en Ribadavia

  • Hoxe, mércores 17 de xuño
  • Ribadavia / Museo do viño
  • Ás 18:80 horas / entrada libre

Acto de entrega de premios e inauguración da exposición do I Concurso de Fotografía do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino (PSTD) Ribeiro-Carballiño, convocado polo GDR Ribeiro-Carballiño. Durante o acto procederase á entrega de premios ás fotografías gañadoras e á inauguración da exposición, que reúne unha selección das obras participantes nesta primeira edición do certame, convocado polo grupo de desenvolvemento rural para promocionar o patrimonio da zona.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats