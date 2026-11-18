Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Los campaniformes del Val do Salas, pieza de noviembre del Arqueolóxico

Hoy, miércoles

18 de noviembre

Ourense / San Francisco

a las 20:00 horas / entrada libre

El Museo Arqueolóxico presenta su pieza del mes, que en noviembre son los campaniformes de A Portela da Moada, un destacado conjunto arqueológico procedente del valle del Salas, en Muíños. La presentación correrá a cargo del investigador José María Eguileta Franco en la sala de exposiciones “Escolma de escultura”. La pieza pertenece a la necrópolis megalítica catalogada como Veiga de Maus de Salas, una zona de la Baixa Limia que concentra cerca de medio centenar de monumentos funerarios distribuidos a lo largo del valle y que hoy permanecen, en su mayor parte, sumergidos bajo las aguas del embalse del Salas.

Durante la intervención, Eguileta Franco contextualizará la historia de las investigaciones en este enclave, documentado por primera vez en 1927 por Florentino López Cuevillas en la revista Nós y estudiado posteriormente en campañas desarrolladas entre 1989 y 1994.

De referencia con el blues y el folk de Chris Jagger

Sábado 21 de noviembre

Ourense / teatro principal

A las 20:00 horas / desde 13 euros

Concierto de Chris Jagger, que, más allá de ser el hermano menor de Mick, es un músico de pleno derecho con una carrera de más de cincuenta años en la que ha explorado el blues, el rock, el folk y las raíces de la música americana con una honestidad y un rigor poco comunes. Nacido en Dartford (Inglaterra) en 1947, Chris creció rodeado de la misma pasión por el rythm & blues que marcó la adolescencia de los Rolling Stones, pero siempre trazó su propio camino. Entradas a la venta en ataquilla.com.

Convertir el paisaje agrario gallego en aliado climático

Jueves 19 de noviembre

Carballeda de Avia / muimenta

A las 10:30 horas / entrada libre

Presentación de Activaverde, un proyecto que impulsa sistemas agrarios multifuncionales y de silvicultura regenerativa para reforzar la infraestructura verde gallega.

Músicos del Conservatorio celebran a Santa Cecilia

Hoy, miércoles 18 de noviembre

Ourense / Conservatorio

A las 18:50 horas / entrada libre

Concierto de la Orquesta de Grado Profesional del Conservatorio de Música dentro de la programación de celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Será en el recibidor del centro.

Repaso a la historia de la hospitalidad monástica del Camino de Santiago

Hasta el 25 de diciembre

Celanova / claustro barroco

Exposición sobre la hospitalidad monástica, promovida por Initium Lar de Viveiro, con paneles, con información textual y abundantes fotografías, que abordan el papel fundamental de los monasterios en el inicio y desarrollo, hasta la actualidad, del fenómeno jacobeo, y explora la presencia de monasterios y abadías en el Camino, entre ellos, la documentación que acredita la relación de Celanova con la acogida de peregrinos.

Educación y Trabajo Social cumple años

Hoy, miércoles 18

Ourense / campus

A las 16:30 horas / entrada libre

La Facultad de Educación y Trabajo Social arranca el programa de su 25 aniversario con la inauguración de la exposición “Los derechos de los niños en la obra de Francesco Tonucci”.