Vehemente y claro, muy claro, demasiado no pocas veces. Constante, luchador, entusiasta mucho más allá del límite; emprendedor y generoso, extremadamente generoso y no solo con aquellos que formaban parte de su entorno más cercano. Tito era mucho más que el padre de mi amiga María, mucho más que el empresario de éxito impulsor de la empresa líder nacional en su sector y en la fabricación de cepillos; Tito era más que el jefe incansable para el que el trabajo lo era todo, más que el padre de familia que vio crecer orgulloso a sus dos hijos sin rebajar ni un ápice su exigencia en casa y en la nave de Universal. Tito, Justino como su hijo y el nieto que corre ahora la banda del Fabril en A Coruña, el Justino Barbosa que ayer nos dejaba, era ejemplo y modelo de quien, lejos de rendirse ante las dificultades, parecía crecerse ante cada obstáculo. Y haberlos hubo muchos especialmente complicados a lo largo de toda su vida.

La de Barbosa es, pese a ello o precisamente por eso, la historia de una superación personal, el relato de muchos empresarios -y Ourense tiene ejemplos sobrados que dan buena prueba de camino y éxito- que de la nada y con la familia como impulso y apoyo hacen grandes sus proyectos más personales. Para ello, y como él mismo decía no pocas veces, nada más importante que el grado de exigencia personal. “Lo primero es la empresa, antes incluso que la familia, en mi vida no he hecho otra cosa que trabajar y, como me gusta lo que hago, el trabajo es también mi afición”, solía repetir a todo aquel que le preguntaba por su obsesiva dedicación al trabajo, una dedicación que le acompañó hasta el último día y que hicieron del grupo que lideró con mano firme indiscutible marca de calidad empresarial.