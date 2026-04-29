Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 29 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Talleres creativos y mesas redondas para avanzar en derechos sociales

Hoy, miércoles 29 de abril

Ourense / Campus Universitario

A las 10:00 horas / Entrada libre

Como preámbulo al Mes Europeo de la Diversidad, la UVigo acoge la celebración de un Hackathon social por los derechos como espacio de cocreación y reflexión crítica. Comenzará con la presentación del cortometraje “Cuatro esquinitas en el país de las muchas formas”, con guion de Pablo Romero Fresco y Kate Dangerfield, y continuará con una mesa redonda sobre derechos fundamentales y talleres creativos impartidos por estudiantes de la Facultad de Educación y Trabajo Social sobre temas variados. El programa finalizará con las regueifeiras Nuria Penas y Xairo D’Herbón.

“El último vikingo”, una historia fraternal

Hoy, miércoles 29 de abril

Ourense

Cineclube Padre Feijóo

A las 18:00 y 21:00 horas / 5 euros

Proyección de “El último vikingo”, en la que Anker sale de prisión tras cumplir una condena de quince años por robo. Su hermano Manfred enterró el dinero robado, pero solo él sabe dónde está.

Verín celebra la fiesta de Os Maios con tradición, cultura y solidaridad

Jueves 30 de abril

Verín / Casa da cultura

A las 20:30 horas / Entrada libre

Verín inaugura su programación festiva de Os Maios con la presentación del libro “Artigos, contos e Maios”, de Bruno Rúa, una obra que recupera y pone en valor la figura de Enrique Gómez Pato, referente de la cultura popular local y clave en la recuperación de esta festividad a mediados del siglo XX. El día grande será el viernes, 1 de mayo, con una amplia jornada festiva en la que se exhibirán maios tradicionales y artísticos elaborados por centros educativos y asociaciones, y tendrá lugar un concierto de la Banda de Música del Conservatorio. Además, se pondrán a la venta las coplas del certamen Enrique Gómez Pato, cuya recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer. La jornada culminará con la tradicional degustación de pulpo á feira. Paralelamente, será la cuarta edición de la Feira Solidaria con la participación de colectivos sociales de la comarca de Monterrei.

Una jornada de convivencia en torno a los juegos de rol en O Carballiño

Viernes 1 de mayo

O Carballiño / Auditorio

Por la tarde / Entrada libre

La asociación recreativa Monxes do Tentáculo inicia sus actividades con el evento “Dados e historias”. El evento está dirigido a mayores de 14 años y en él podrán disfrutar de una gran variedad de juegos de diferentes tipos y niveles, como Catan, Exploding Kittens, Train Passengers, Carcassonne, Dune o The Witcher. Además, el público también podrá traer sus propios juegos. A las 19:30 horas se proyectará la película de terror “Dagon”.

Ourense / Santo Cristo

Novena en honor al Santo Cristo con misas a las 8,00, 10,30 y 11,30 horas. A las 19,30 horas, Santo Rosario y a las 20,00 horas conpredicación.

DÓNDE: Catedral

CUÁNDO: Hasta el 3 de mayo

Ourense / Feira de Artesanía

Una decena de puestos de joyería, bisutería, cuero, vidrio, cosmética y textil, que exponen y ponen a la venta numerosos artículos de gran calidad.

DÓNDE: Parque de San Lázaro

CUÁNDO: Hasta el 3 de mayo

Ourense / Miteu

“Irmás”, del Aula de Teatro de la USC, basada en la obra de Pascal Rambert, con una arriesgada experimentación del lenguaje.