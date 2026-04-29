PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 29 de abril?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Como preámbulo al Mes Europeo de la Diversidad, la UVigo acoge la celebración de un Hackathon social por los derechos como espacio de cocreación y reflexión crítica. Comenzará con la presentación del cortometraje “Cuatro esquinitas en el país de las muchas formas”, con guion de Pablo Romero Fresco y Kate Dangerfield, y continuará con una mesa redonda sobre derechos fundamentales y talleres creativos impartidos por estudiantes de la Facultad de Educación y Trabajo Social sobre temas variados. El programa finalizará con las regueifeiras Nuria Penas y Xairo D’Herbón.
Proyección de “El último vikingo”, en la que Anker sale de prisión tras cumplir una condena de quince años por robo. Su hermano Manfred enterró el dinero robado, pero solo él sabe dónde está.
Verín inaugura su programación festiva de Os Maios con la presentación del libro “Artigos, contos e Maios”, de Bruno Rúa, una obra que recupera y pone en valor la figura de Enrique Gómez Pato, referente de la cultura popular local y clave en la recuperación de esta festividad a mediados del siglo XX. El día grande será el viernes, 1 de mayo, con una amplia jornada festiva en la que se exhibirán maios tradicionales y artísticos elaborados por centros educativos y asociaciones, y tendrá lugar un concierto de la Banda de Música del Conservatorio. Además, se pondrán a la venta las coplas del certamen Enrique Gómez Pato, cuya recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer. La jornada culminará con la tradicional degustación de pulpo á feira. Paralelamente, será la cuarta edición de la Feira Solidaria con la participación de colectivos sociales de la comarca de Monterrei.
La asociación recreativa Monxes do Tentáculo inicia sus actividades con el evento “Dados e historias”. El evento está dirigido a mayores de 14 años y en él podrán disfrutar de una gran variedad de juegos de diferentes tipos y niveles, como Catan, Exploding Kittens, Train Passengers, Carcassonne, Dune o The Witcher. Además, el público también podrá traer sus propios juegos. A las 19:30 horas se proyectará la película de terror “Dagon”.
Ourense / Santo Cristo
Novena en honor al Santo Cristo con misas a las 8,00, 10,30 y 11,30 horas. A las 19,30 horas, Santo Rosario y a las 20,00 horas conpredicación.
Ourense / Feira de Artesanía
Una decena de puestos de joyería, bisutería, cuero, vidrio, cosmética y textil, que exponen y ponen a la venta numerosos artículos de gran calidad.
Ourense / Miteu
“Irmás”, del Aula de Teatro de la USC, basada en la obra de Pascal Rambert, con una arriesgada experimentación del lenguaje.
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