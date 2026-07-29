Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 29 de julio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Celanova baila al ritmo del rock folk inglés de Immaculate Fools

Hoy, miércoles 29 de julio

Celanova / Claustro barroco

A las 22:30 horas

Desde 18 euros

Concierto de la banda inglesa Immaculate Fools, un grupo de referencia de los 80 que ofrecerá su único concierto estival en Galicia, recordando por qué son una de las grandes bandas británicas, que surgieron en los 80 junto a The Cure o The Smiths, reconocidas por su inconfundible fusión de rock, pop y folk con enorme sensibilidad y calidad musical. El grupo se formó en 1984 y saltó a la fama un año más tarde con el sencillo homónimo “Immaculate Fools” y realizó muchas giras por Europa, con especial seguimiento en España. El conjunto se mantuvo en activo hasta 1997, tras seis álbumes de estudio, quedando en suspenso hasta que en 2016, el líder de la banda, Kevin Weatherill, refundó el grupo con reconocidos músicos españoles como el contrabajista Paco Charlín, la joven baterista Naíma Acuña o el pianista y organista Alex Salgueiro. Entradas a la venta en giglon.com.

Diversión para toda la familia con fiesta de colores y espuma en Lobios

Hoy, miércoles 29 de julio

Lobios / Piscina municipal

A las 17:30 horas

Entrada libre

Vecinos y visitantes tienen una divertida cita esta tarde con la “holi party”, una carrera adornada con polvos de colores organizada por el Concello, que convoca también esta tarde la fiesta de la espuma. Ambas propuestas serán en la explanada de la piscina municipal. Además, la diversión se completa con una yincana de hinchables, todo ello como previo a la 17 edición de la Carretada de Lobios.

Antuán de la Cream ofrece un show lleno de risas en Baños de Molgas

Hoy, miércoles 19 de julio

Baños de Molgas / Parque de Ansuíña

A las 20:00 horas

Entrada libre

Antúan de la Cream ofrece un viaje humorístico al más puro estilo “clown”. En él, oscilará entre la serenidad y el nerviosismo, provocando risas que acompañarán al público en este viaje donde casi nunca pierde el control. La naturalidad y la picardía de este personaje logran conectar rápidamente con el público. Con la inquietud que lo caracteriza y como buen amante de la improvisación, a este payaso le encanta meterse en líos y convertir su resolución en el momento culminante de la noche.

Cualedro rinde culto a la imagen de santa Marta de Lucenza

Hoy, miércoles 29 de julio

Cualedro / Lucenza

A las 11:00 horas

Cualedro acoge la tradicional y concurrida celebración en honor a santa Marta de Lucenza. Los actos religiosos comenzarán a las 11,00 horas con la misa previa a la procesión que acompañará a la imagen de la santa desde el templo parroquial hasta su ermita, situada a unos dos kilómetros, en el yacimiento romano. A partir de las 20,00 horas, verbena con la charanga Nova de Trives.