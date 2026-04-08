Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 8 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Amencer propón unha viaxe polos conflitos esquecidos polo mundo

Na sala dos 15 anos de Amencer do 8 ao 30 de abril exponse “Tras as pegadas invisibles” da ong Misións Salesianas que fai un percorrido por sete conflitos cronificados pero non son actualidade, de aí o de esquecidos. A mostra componse de 24 imaxes que amosan realidades de violencia crónica e que fan reflexionar sobre as causas dos movementos migratorios e as consecuencias que teñen para as persoas que as sofren. O visitante poderá percorrer, a través das fotografías, países como Colombia, Etiopía, Haití, República Democrática do Congo, Siria, Sudán do Sur ou Ucraína. Nelas móstranse dramas como a fame, a violencia, os conflitos armados, a inseguridade alimentaria ou os desprazados. Pode visitarse de luns a xoves de 10,00 a 13,00 horas e de 17,15 a 19,45. Os venres estará aberta ata as 20,45 horas.

DÓNDE: SALESIANOS

CUÁNDO: ATA O 30 DE ABRIL

A MAIORES

Carballeda de Avia / Capacitación digital

Segunda sesión de los talleres de A Maiores, organizados por La Región para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del conocimiento y la interacción social. El taller se centró en la gestión del dispositivo móvil, contraseñas, contactos y la instalación de aplicaciones.

DÓNDE: SALÓN MULTIUSOS

CUÁNDO: A LAS 10,30 HORAS

DIVULGACIÓN

Ourense / Diabetes

Con motivo del Día Mundial de la Salud, la Asociación de Diabetes Auria estará presente durante toda la semana para sensibilizar sobre la prevención e informar sobre el lema “Juntos por la Ciencia”, con atención de enfermería.

DÓNDE: CAMPUS UNIVERSITARIO

CUÁNDO: TODA LA MAÑANA

PRESENTACIÓN

Ourense / “Agora non é antes”

Antón Baamonde presenta su nuevo libro, un ensayo que reflexiona sobre el momento actual de Galicia y sus posibilidades en un contexto de cambio. Estará acompañado por Daniel Hermosilla y el periodista Alfonso Cid.

DÓNDE: LIBRERÍA EIXO

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

CHARLA

Ourense / Historia militar

El coronel Jesús Antonio Peñas Preckler ofrece una charla sobre la historia militar de la provincia, desde los castrexos hasta el regimiento de Zamora, pasando por figuras como Cachamuíña.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

PRESENTACIÓN

Ourense / “Diarios”

Syra Alonso presenta su libro, un testimonio sobre la persecución y asesinato de su esposo, el artista Francisco Miguel, y las consecuencias para su familia tras su paso por A Coruña, París y México.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

ESTA SEMANA

Ourense / Foro La Región

El exministro Jordi Sevilla protagoniza el Foro La Región con la conferencia “Momento de España”, analizando la situación política y económica actual.