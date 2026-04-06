🔴En directo | Retransmisión del recorrido de la Orion en la misión Artemis II alrededor de la cara oculta de la Luna, streaming

Este lunes los cuatro astronautas de la nave Orión hacen historia. Por primera vez en la historia el ser humano puede observar la cara oculta de la Luna además de, completar la mayor distancia recorrida desde la Tierra, 406.773 kilómetros.

Desde las 19:00 horas se inicia la transmisión de la NASA sobre este momento histórico, que difundimos a través de La Region.

A partir de las 20:00 horas, los cuatros astronautas van a ver la cara oculta de la luna. No hay un momento exacto. Lo que sí se sabe es que el punto máximo de aproximación va a ocurrir entre las 20:30 horas y las 21:00 horas.

Se puede seguir aquí:

Durante ese tiempo los astronautas están orbitando la Luna tomando fotos de la cara oculta. El momento crucial se vive entre las 0:47 y 1:27 horas del martes cuando la Luna durante cincuenta minutos se interponga en la trayectoria de la nave y la Tierra.

No te pierdas este momento histórico a través de La Región.