Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 28 de febrero?

Las calles de Amoeiro anochecen con un divertido apocalipsis zombie

“Survival zombie” se presenta como una de las propuestas de ocio más singulares de la temporada. Se trata de un evento de rol en vivo que transformará durante seis horas (de 22,00 a 04,00 horas) las calles y espacios de Amoeiro en un escenario de ficción apocalíptica donde los participantes deberán elegir entre ser supervivientes o formar parte de la horda de muertos vivientes. Con aforo limitado a 400 jugadores, está planteada como una experiencia nocturna en la que los participantes se integran en una historia con misiones, pruebas y retos repartidos por distintos puntos del municipio. El objetivo es sencillo en apariencia: sobrevivir hasta el final de la noche. Sin embargo, la dinámica del juego obliga a los participantes a colaborar, investigar pistas y moverse constantemente para evitar ser alcanzados por los zombis.

DÓNDE: AMOEIRO

CUÁNDO: A LAS 22,00 HORAS

GASTRONOMÍA

Cartelle / Festa do Cocido

Fiesta alrededor del plato tradicional del invierno. Los asistentes podrán degustar un cocido gallego completo, un menú compuesto por cocido, postre, pan, vinos y licores y tendrá un precio de 17 euros (los niños hasta 10 años pueden ir gratis). No faltará música para animar la jornada.

DÓNDE: LOCAL SOCIAL LUIS BLANCO SOTO

CUÁNDO: A LAS 13,30 HORAS

TRADICIÓN

Laza / Ruarada na das Guerras

Tercera edición de esta iniciativa que llenará la localidad de actividades culturales y musicales. Habrá obradoiros de pandeiro a las 11,00 horas en la Casa das Guerras y Castañetas a las 16,30 horas en el CEIP O Castiñeiro. A partir de las 20,30 horas habrá actuaciones musicales de grupos tradicionales. El día concluirá con una foliada libre.

DÓNDE: VARIOS LUGARES

CUÁNDO: TODO EL DÍA

ENTROIDO

Nogueira de Ramuín / Irmandade de Entroidos

Los entroidos de Esgos, Manzaneda, Xinzo de Limia, Campobecerros, Maceda y Riós participan en esta quinta edición, que organiza un folión entroideiro con varias representaciones de las tradiciones de la provincia mostrando una representación de trajes y máscaras llenos de color y sonido.

DÓNDE: ARMARIZ

CUÁNDO: A LAS 16,00 HORAS

CONCIERTO

Ourense / Solidaridad

Concierto solidario por Sudán organizado por Intermon Oxfam con la actuación de la soprano Cristina Barriga, el tenor José Antonio Campo y la pianista Blanca Vázquez, que interpretarán un recital lírico. Las entradas tienen un precio de 15 euros y también es posible colaborar a través de fila cero.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

TEATRO

O Carballiño / “Ictus”

La propuesta toma como punto de partida el cuadro “A derradeira leición do mestre”, la última pintura firmada por Castelao en el exilio, cuando apenas conservaba visión. A partir de esta obra, la pieza escénica reconstruye un recorrido inverso en el tiempo, desde los últimos homenajes hasta su presentación en 1945 en Buenos Aires.

DÓNDE: AUDITORIO M. MARÍA

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

DANZA

Ourense / “Creaviva”

Destacada figura del flamenco, coreógrafa y bailaora, ofrece un espectáculo para mostrar la realidad del creador en continuo estado de soledad. La frustración, el desamparo, el tiempo de la nada en contraste con la evocación de imágenes como antesala al comienzo de algo, de un algo que acabará encontrando una identidad.