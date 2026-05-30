Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 30 de mayo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Gallegos y franceses se enfrentan en la histórica batalla de Boborás

Hoy, sábado 30 de mayo

Boborás / Pazos de Arenteiro

Todo el día / entrada libre

La localidad de Pazos de Arenteiro regresará al siglo XIX para rememorar la histórica resistencia de sus vecinos frente a la invasión napoleónica. El evento “1809. A Batalla” volverá a congregar a cientos de personas entre vecinos y asociaciones especializadas en recreación histórica de todo el país con una programación central que incluye desfiles de época, la instalación de campamentos militares realistas y escaramuzas teatrales en las calles del pueblo. El momento culminante de la cita será la recreación del combate armado sobre el puente del río Arenteiro, donde las milicias gallegas guiadas por el general Cachamuíña derrotaron a las tropas francesas. Durante todo el día, vestimentas de la época, pólvora y rigor histórico marcarán una de las citas culturales más singulares de la primavera ourensana.

La Plaza de Abastos reivindica su papel en una dieta sana con música y regalos

Hoy, sábado 30 de maio

Ourense / Plaza de Abastos

todo el día / entrada libre

La Plaza de Abastos de Ourense celebra la décima edición de la iniciativa “#Quereoteumercado” con una jornada en la que se ofrecerán degustaciones de ternera gallega con pan de Cea, repartos de regalos a los clientes y actuaciones musicales para amenizar las compras. La campaña de este año rinde un homenaje especial a los vendedores, con un enfoque prioritario en los jóvenes profesionales que garantizan la continuidad. En esta edición se busca potenciar la importancia de los mercados en el acceso a una dieta sana.

Os alumnos de teatro do Carballiño amosan o seu talento en fin de curso

Hoxe, sábado 30 de maio

O carballiño / Auditorio

Ás 20:00 horas / entrada libre

A Escola Municipal de Teatro do Carballiño despide o curso cunha mostra. Os tres grupos do centro subirán ao escenario para dar conta do traballo realizado durante todo o ano coas obras “Axencia de detectives” a cargo dos máis pequenos, a obra de misterio do grupo de iniciación, “A Casa Encantada”, e, por último, o grupo de perfeccionamento representará “Hai algún autor na sala?”.

Pazos de Vilamarín ensalza la carne de cachena con una comida popular

Hoy, sábado 30 de mayo

Vilamarín / Pazos

A las 14:00 horas / 30 euros

Décima edición de la Festa Gastronómica da Carne de Terneira Cachena en el Campo da Festa. La organización ofrece un completo menú con empanada de carne de cachena, seguido de las opciones principales de carne de cachena ó caldeiro y carne de cachena richada, todo ello acompañado de pan, vino y un postre casero.

Celanova celebra la primavera con ambiente festivo

Hoy, sábado 30 de mayo

Celanova / varios lugares

Todo el día

Segunda edición de la Fiesta de la Primavera con el Roteiro de Pinchos da Miña Terra, con propuestas gastronómicas a 2,50 euros en siete locales. Además, habrá una sesión de bingo en la Plaza Mayor (12,00 horas), desfiles y sorteos en el Claustro Barroco (20,00 horas) y actuación de la batucada Vilatuke por las calles (21,30 horas).

Mañana, domingo, sesión vermú con Mariachi Vigo a las 12,30 horas y “Holy party” en la explanada del pabellón de As Triguerizas a las 18,00 horas.