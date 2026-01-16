Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes, 16 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

A Limia convértese na capital do futbolín para tódalas idades

Segunda edición do Master a Lagoa, un evento de primeiro nivel organizado pola Asociación Futbolín A Limia (AFAL) que reunirá en Xinzo de Limia aos mellores xogadores. Este ano conta co aval da Federación Española de Futbolín e incorporará novas ferramentas tecnolóxicas e dixitais para mellorar a experiencia competitiva, poñendo en xogo unha bolsa de premios superior aos 9.000 euros e 120 trofeos.

O evento comezará hoxe cunha clara vocación social. Ás 17,00 horas celebrarase o Torneo Infantil, de inscrición gratuíta e con premios, unha iniciativa para ofrecer alternativas de ocio á xuventude. A xornada completarase ás 21,00 horas co Torneo Cego. A fin de semana estará reservada para a alta competición coas modalidades de movemento e parado. Con esta cita, Xinzo posiciónase como referente no circuíto nacional.

ONDE: XINZO DE LIMIA

CANDO: ATA O DOMINGO

FIESTAS

Varios lugares / San Antonio

Las parroquias de Rexosende en Vilardevós y San Antonio de Bustelo en Xunqueira de Ambía celebran a su patrón con varias jornadas festivas. En el primero inaugurará el programa el dúo Os Trasnos a medianoche y, en el segundo, se abrirá con una gran cena popular a las 21,00 horas con la orquesta Panamá Band. En ambos casos continuarán el fin de semana.

DÓNDE: XUNQUEIRA DE AMBÍA Y VILARDEVÓS

CUÁNDO: POR LA NOCHE

INAUGURACIÓN

Ourense / "Ecos del ayer, miradas de hoy”

La clínica Dentalnova inaugura la exposición “Ecos del ayer, miradas de hoy” de la artista Menchu Abril. La apertura contará con la presencia de la artista, el comisario Manuel Estévez y representantes de la Fundación Dentalnova, que ofrecerán una visita guiada.

DÓNDE: CLÍNICA DENTALNOVA

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

CONFERENCIA

Ourense / “Ourense, nexo de Antón Pulido y Ocaña Martínez”

El profesor doctor Xavier Límia de Gardón ofrece esta conferencia, que se centrará en el análisis de la relación de estos artistas con la ciudad dentro del programa “Mirar el arte”, que ofrece herramientas para aprender a observar e interpretar obras de pintura, escultura y arquitectura, facilitando claves que permitan al público comprenderla mejor.

DÓNDE: CC VALENTE

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

PRESENTACIÓN

Celanova / “Dominicana post tenebras”

Presentación del libro de Angelina Núñez, de origen dominicano pero residente en Quintela de Leirado. En el acto, la autora estará acompañada por Tania Salgado, Julio Padial, Elizabeth Taveras, Noemí Fernández y Teresa Barge.

DÓNDE: CASA DOS POETAS

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

MÚSICA

Ourense / Wind rock band

Concierto de la Wind Rock Band del Conservatorio Profesional de Música de Ourense. De la mano de su director, Emilio Vázquez, interpretarán un repertorio de bandas icónicas de la historia como Queen, AC/DC, Guns N ´ Roses o Metallica. Este año cuenta con la colaboración del CIFP Portovello y el IES 12 de Octubre. La entrada es con invitación.

DÓNDE: TEATRO PRINCIPAL

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

HUMOR

Ourense / Noites de retranca

El espectáculo de comedia por excelencia de Galicia cumple 16 años en 2026, llevando risas y más risas por todo el territorio. En Ourense estarán Celso Fernández Martín, Quico Cadaval y el dúo Mofa e Befa, que ofrecerán una divertida sesión haciendo gala de la retranca gallega.