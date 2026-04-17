Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 17 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Un diálogo sobre la vigencia y legado de Ramón Otero Pedrayo

Viernes 17 de abril

Ourense / IES Otero Pedrayo / a las 11:00 horas / entrada gratuita

Cita especial del Foro La Región sobre la “Vixencia e legado de Ramón Otero Pedrayo: diálogo e reflexión contemporánea”. El evento, presentado por Antonio Nespereira, propone una inmersión de en la figura del escritor ourensano dentro del Ano Oteriano. El programa del evento incluye la mesa redonda “Don Ramón Gráfico e camiñante”, que centra su atención en el centenario de la publicación de la “Guía de Galicia” en este 2026, y en la que participarán Pablo Sánchez Ferro, Daniel Lorenzo y Nerea Rodríguez. Le seguirá el panel “Don Ramón epistológrafo, orador e articulista”, con el presidente de la Fundación Otero Pedrayo, Xosé Eduardo López Pereira, la filóloga Patricia Arias Chachero y la periodista Maribel Outeiriño, que hablará sobre las colaboraciones del autor en La Región. La sesión reunirá también a representantes institucionales como Miguel Santalices, Valentín García y Rosendo Fernández.

Grandes oportunidades del sector automovilístico

Viernes, sábado y domingo

Ourense / expourense / de 11:00 a 20:30 horas / 3 euros

Octava edición del Car Outlet Ourense, un evento que confirma la participación de 20 concesionarios oficiales de la provincia de Ourense, representando un total de 28 marcas, prácticamente todas las que operan en el mercado y que abarcan desde marcas clásicas hasta las últimas opciones de vehículos eléctricos. El Car Outlet Ourense es un evento vinculado a uno de los sectores comerciales más importantes y reunirá a más de 400 coches con ofertas muy especiales. Este evento abarca todas las gamas y modelos para adaptarse a las necesidades y preferencias de los clientes al mejor precio. El público podrá consultar en un mismo espacio diferentes opciones de coches de ocasión en el mercado de Ourense y compararlos in situ antes de decidirse a comprar. Así, esta feria es una buena oportunidad para rejuvenecer el aparcamiento de Ourense.

Debut con una revisión en clave de humor al clásico “Romeo y Julieta”

Viernes 17 de abril

O Carballiño / auditorio municipal / a las 18:00 horas / entrada gratuita

La compañía teatral Aspadisi de O Carballiño estrena su primera función, una adaptación cómica de “Romeo y Julieta”, la emblemática obra de Shakespeare, dirigida por Ricardo Paz y Chicho Carballido. Se trata de una adaptación libre del texto original del autor inglés que convierte la tragedia en comedia sin veneno ni malentendidos, y en una Verona en la que nadie muere. El elenco está formado por Lucía Gándara, Francisco Manuel González, Laura Trigás, Raúl Lois, Sonia González, José Manuel Rodríguez, Ramón Fernández y Yago Pintos.

Inauguración de la exposición de José Suárez

Viernes 17 de abril

Ourense / CC Marcos Valcárcel / a las 20:00 horas / entrada libre

Inauguración de la exposición retrospectiva del fotógrafo alaricano José Suárez, una figura central de la modernidad estética gallega del siglo XX. Inició su carrera en Salamanca, ciudad donde estudió Derecho y que sería decisiva en su formación intelectual. Sin embargo, Galicia sería fundamental en su trayectoria; de hecho, Suárez se convertiría en un referente de la fotografía gallega contemporánea.