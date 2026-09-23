CLAUSURA DEL FESTIVAL
Concierto | Espectáculo de Luz Casal en el marco del Ou Yeah! 2026
CLAUSURA DEL FESTIVAL
Detalles del evento
El pazo de deportes Paco Paz acogerá la gran jornada de clausura del festival Ou Yeah! 2026. Esta segunda edición del evento culminará con la actuación estelar de Luz Casal, quien subirá al escenario dentro de su gira 'Me voy a permitir', un espectáculo en directo donde repasa los temas de su último trabajo discográfico.
La oferta musical del festival se completará con un apartado gastronómico protagonizado por destacados chefs locales de Ourense.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CLAUSURA DEL FESTIVAL
Concierto | Espectáculo de Luz Casal en el marco del Ou Yeah! 2026
DOCUMENTAL
Proyección de “La ilusión de la abundancia”
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 23 de septiembre?
TERCERA EDICIÓN
Cultura | Estudios Abertos ensancha su mapa creativo
Lo último
VIVIENDA EXPERIMENTAL
Zara acerca su atmósfera a sus clientes invitándoles a un apartamento sin inquilinos
asamblea de la ONU
Irán se reivindica como "víctima del terrorismo" de EEUU e Israel