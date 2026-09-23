Concierto | Espectáculo de Luz Casal en el marco del Ou Yeah! 2026

El pazo de deportes Paco Paz acogerá la gran jornada de clausura del festival Ou Yeah! 2026. Esta segunda edición del evento culminará con la actuación estelar de Luz Casal, quien subirá al escenario dentro de su gira 'Me voy a permitir', un espectáculo en directo donde repasa los temas de su último trabajo discográfico.

La oferta musical del festival se completará con un apartado gastronómico protagonizado por destacados chefs locales de Ourense.