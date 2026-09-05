Arteficial, 20 años impulsando la cultura emergente

El Festival Arteficial de Ribadavia abrió ayer su vigésima edición, cumpliendo así dos décadas acercando cultura y música alternativa, autogestionada y sostenible al rural para dinamizar el territorio. Un aniversario que cobra especial relevancia por la propia resistencia del evento, que a comienzos de año llegó a poner en duda su continuidad y que se mantuvo gracias al apoyo recibido en una campaña de micromecenazgo en la plataforma Goteo, en la que se recaudaron 3.000 euros en pequeñas aportaciones individuales.

La jornada de ayer se desarrolló en el Museo Etnolóxico, con visitas guiadas a la histórica imprenta El Ribadaviense, fundada en 1870, y el taller de creación musical Son Electrónico, impartido por Pablo Puentes y Jesús Jara. Por la noche, la música tomó el relevo con las sesiones de DJ Grima y Su Garrido Pombo.

Relacionado Detenido en Ribadavia tras empuñar una espada decorativa

La programación continúa hoy, coincidiendo con el inicio de las Festas da Virxe do Portal, uniendo tradición, artesanía, sostenibilidad y música alternativa en distintos espacios de la villa. Así, se impartirán dos talleres intergeneracionales en el Museo Etnolóxico y se celebrará el pasacalles de gigantes, cabezudos y cabezudiños, acompañado por el Grupo de Gaitas Airiños, además del Mercado artesanal das Sementes y distintas sesiones de DJ en escenarios de la Madalena, Plaza Buxán y Balnconde. La noche se trasladará a la iglesia de Santa María da Oliveira, donde actuarán DJ Sapoconcho Semponcho y San La Muerte Cumbia Club.