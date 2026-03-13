Decimosexta edición del Rally do Lacón

La 16ª edición do Rally do Lacón Históricos, organizada por la Escudería Clásicos Arenteiro, cuenta con la participación de 60 coches históricos. El punto se salida está situado en la Plaza da Veracruz, donde los vehículos estarán aparcados desde las 13:00 hasta las 15:30 horas.

Esta edición cuenta con más equipos participantes que el año pasado y los vehículos recorrerán 150 kilómetros por Carballiño, Boborás, Carballeda de Avia, Leiro y Maside, con una parada para un descanso de 45 minutos en las piscinas de Boborás para tomar algo.

A partir de las 13:00 horas del sábado, la organización realizarán Veracruz las verificaciones técnicas y administrativas de los coches participantes. A las 15:30 horas saldrá el primero de los vehículos y está previsto que las 20:35 comiencen a llegar de nuevo, la entrega de premios será alas 21:30 horas y la cena a las 22:00 horas.