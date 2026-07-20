Son do Mar: El “efecto Kapo” conquista Meaño, el sonido colombiano llega a las Rías Baixas

La segunda jornada de la cita musical del “Son do Mar” cambia radicalmente de rumbo estilístico hacia la música urbana latina.

El genial artista de origen colombiano Kapo, una de las mayores revelaciones globales del año, encabeza este día tan bailable. Sonarán en directo sus éxitos globales con los que ha copado los primeros puestos de todas las listas de reproducción digital.

El asombroso compositor y productor Ovy On The Drums y la rompedora artista catalana Lia Kali apuntalan este cartel de lujo. La fusión de trap, R&B comercial y los toques de soul flamenco de Lia Kali aseguran una velada musical muy variada.

El recinto acotado para el festival de este año dispone, además de zonas de ocio, de amplias áreas dedicadas al disfrute de comidas variadas y catas de albariño.