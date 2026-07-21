Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini fue el 262º papa de la Iglesia Católica, desde el 21 de junio de 1963 hasta su muerte en 1978. Pablo VI, nombre que eligió para su pontificado, fue papa en un momento en que todos los Papas eran italianos.

Montini había nacido en Concesio, un pueblo cercano a Brescia, en 1897. Con 19 años entró en el seminario de Brescia y fue ordenado sacerdote cuatro años después.

Enseguida comenzó su carrera dentro del Vaticano, siendo nombrado asistente del cardenal Pacelli (futuro Pio XII), que en aquel momento era secretario de Estado. Bajo el pontificado de Pio XII fue director de asuntos eclesiásticos internos y después pro-secretario de Estado. En 1954 se convirtió en arzobispo de Milán y cuatro años después fue nombrado cardenal.

Como curiosidad, diremos que Pablo VI fue el primer papa en viajar en avión

Pablo VI fue el gran impulsor del Concilio Vaticano II, convocado e inaugurado por su predecesor Juan XXIII. Además, dio mucha importancia al anuncio universal del Evangelio, al trabajo en favor de la unidad de los cristianos y al diálogo con los no creyentes. También trabajó en aras de la paz y la solidaridad en el orden social.

Fue un gran conductor de la renovación de la Iglesia tras el “Gran Concilio”.

Como curiosidad, diremos que Pablo VI fue el primer papa en viajar en avión, el primero en recorrer los cinco continentes y el primero en pisar Tierra Santa desde los inicios del cristianismo. Fue beatificado en 2014 en una ceremonia presidida por el papa Francisco y con la presencia de Benedicto XVI, a quien el propio Montini había ordenado cardenal.

Murió en Castelgandolfo (su residencia de verano) el 6 de agosto de 1978.

Los retratos de los papas en San Pablo extramuros

La curiosidad de esta basílica son los retratos de los papas.

Fue León el Grande quien ordenó la realización de los medallones con los retratos de todos los pontificies.

Una leyenda dice que cuando se completen los 266 huecos con retratos de todos los papas, será el fin del mundo.

Faltan pocos espacios……