El Entierro de la Sardina despide el Entroido de Ourense 2026
ÚLTIMO ACTO
Conoce todos los detalles sobre el Entierro de la Sardina que despide el Entroido en Ourense hasta el próximo año: cuándo es y qué calles recorre
Detalles del evento
El Entroido de Ourense 2026 encara su despedida tras una semana repleta de tradición, celebraciones y disfraces. Como manda el calendario, el cierre llegará con el esperado Entierro de la Sardina, uno de los actos más simbólicos del Entroido ourensano. La cita es el miércoles 18 de febrero de 2026 (Miércoles de Ceniza), a partir de las 20:00 horas.
El cortejo saldrá de la Praza Maior y recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar al Parque de San Lázaro, donde tendrá lugar la tradicional quema de la sardina, acto gratuito y abierto al público que pondrá el broche definitivo al Entroido hasta el próximo año.
Además, la música la pondrán la Charanga Felga y Charanga Caña Aquí.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 18 de febrero?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 17 de febrero?
BLANCO Y NEGRO
Exposición | Read me, una exposición de Santiago Barreiros
Lo último
DIRECTOR ADJUNTO OPERATIVO
Feijóo acusa al Gobierno de "saber, tapar y proteger" al exDAO de la Policía investigado por agresión sexual
LA NECESIDAD DE MODERACIÓN
El significado del Entierro de la Sardina
GALICIA EN EL EXTERIOR
Nace en el Campus de Ferrol la Asociación de Internacionalistas de Galicia