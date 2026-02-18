El Entierro de la Sardina despide el Entroido de Ourense 2026

El Entroido de Ourense 2026 encara su despedida tras una semana repleta de tradición, celebraciones y disfraces. Como manda el calendario, el cierre llegará con el esperado Entierro de la Sardina, uno de los actos más simbólicos del Entroido ourensano. La cita es el miércoles 18 de febrero de 2026 (Miércoles de Ceniza), a partir de las 20:00 horas.

El cortejo saldrá de la Praza Maior y recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar al Parque de San Lázaro, donde tendrá lugar la tradicional quema de la sardina, acto gratuito y abierto al público que pondrá el broche definitivo al Entroido hasta el próximo año.

Además, la música la pondrán la Charanga Felga y Charanga Caña Aquí.