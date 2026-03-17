Feira do Lázaro de Verín

CATAS, ARTESANÍA E "SHOWCOOKINGS"

Verín prepárase para dar a benvida á Feira do Lázaro, unha das citas máis relevantes da primavera, do venres 20 ao domingo 22

20 mar

Detalles del evento

Verín
20-03-2026 - 22-03-2026
16:30 - 21:00
Presencial
Os concelleiros verinenses Samanta Barreira e Manuel Lorenzo.
Verín prepárase para dar a benvida á Feira do Lázaro, unha das citas máis relevantes da primavera, do venres ao domingo. O concelleiro de Feiras, Transporte e Xuventude, Manuel Lorenzo, sinalou que o Lázaro “continúa a consolidarse como unha proposta que combina tradición e dinamización económica”. Pola súa banda, a concelleira de Turismo e Cultura, Samanta Barreira, destacou que a celebración “ten unha programación para tódolos públicos que pon en valor a cultura, a música e a gastronomía local”.

O epicentro da actividade será o pavillón municipal, que acollerá a feira de artesanía e alimentación con numerosos expositores, máis o espazo infantil Ludolázaro para os máis pequenos. A gastronomía será protagonista co III concurso Pincha no Lázaro, no que participan 16 establecementos, coa Festa Gastronómica e con sesións de divulgación de produtos galegos de calidade como queixos, meles ou carnes. Colaboran a D.O. Monterrei, a IXP Terneira Galega e a Axencia Galega da Calidade Alimentaria para ofrecer un amplo catálogo de catas e showcookings que resaltan o patrimonio gastronómico da comarca.

A programación cultural inclúe o IV Festival de Bandas de Música Vila de Verín o sábado 21 pola tarde, un espectáculo de pirotecnia e luz dixital no Parque de Fontenova ese mesmo día ás 00,30 horas, e a actuación da orquestra Miramar na praza García Barbón, o domingo 22 ás 18,30. Ademais, haberá unha mostra de vehículos novos e de ocasión na rúa Irmáns Moreno toda a fin de semana.

Horarios do pavillón

O horario da feira será venres de 16,30 a 21,00 horas (a inauguración será ás 18,30), sábado de 11,00 a 14,30 e de 16,30 a 21,00 horas, e domingo de 11,00 a 14,30 e de 16,30 a 20,00 horas.

