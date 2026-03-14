Verín sumará 2,27 millones en inversiones para 2026

El Concello de Verín someterá a votación este próximo lunes una modificación de crédito por un importe total de 2.227.742,82 euros, en virtud de la cual aumentará un 43% el capítulo de inversiones para el presente año. La partida prevista para inversiones en la villa en el presupuesto de 2026, aprobado el pasado noviembre, era de 2.961.465,84, y tras la más que previsible aprobación por parte del grupo de gobierno PSOE-BNG, el importe destinado a inversiones se elevará hasta los 5.233.208,66 euros.

Esta inyección de capital proviene, al igual que el 97% de los fondos que se destinarán a la futura escuela infantil, de fuentes de financiación externa, fundamentalmente de otras administraciones: la senda Feder que el Gobierno concedió a la agrupación de 10 concellos “Futuro Verde Alto Támega” liderada por Verín, y la Diputación. Así, el Concello podrá aumentar su capacidad inversora sin repercutir a las arcas municipales.

El regidor verinense, Gerardo Seoane, apunta que esta modificación de crédito “permitirá continuar coa modernización das infraestruturas municipais, mellorar servizos públicos e avanzar en proxectos clave para o desenvolvemento urbano e económico de Verín”.

Proyectos en curso

El gobierno municipal ha confirmado que esta inyección permitirá consolidar la hoja de ruta trazada para este año, en la que destaca el programa de pavimentación en vías urbanas, dotado con 977.822,29 euros, así como un plan de mejora de las vías de los núcleos rurales del concello. Además, se asfaltará la avenida de Portugal entre la rotonda de la A-52 y la del polígono de Pazos, gracias a una inversión de 200.000 euros.