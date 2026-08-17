Feria | Mercado Medieval de Celanova 2026

El Mercado Medieval de Celanova se celebrará del 21 al 23 de agosto de 2026, con puestos de artesanía y alimentación, ambientación medieval, música, pasacalles, animación y espectáculos de época. Durante tres días, la localidad ourensana combinará comercio tradicional y actividades de calle en un entorno marcado por su patrimonio histórico.

La cita tendrá como uno de sus principales escenarios el entorno del Monasterio de San Salvador y el casco urbano tradicional de Celanova. La música, los pasacalles y la animación medieval acompañarán a vecinos y visitantes durante las tres jornadas, en una propuesta pensada para todos los públicos.