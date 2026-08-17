HASTA EL DÍA 18
Aviso naranja por calor: hasta 40ºC en la cuenca del Miño
HASTA EL DÍA 18
La situación de agobio causada por el calor en Ourense se mantendrá durante el comienzo de semana, manteniendo Meteogalicia un aviso amarillo por altas temperaturas en el noreste y el sur de Ourense. La peor parte volverá a recaer en la cuenca del Miño, donde el organismo meteorológico eleva su advertencia a naranja al esperarse máximas de hasta 40 grados.
Ya el pasado 16 de agosto, la ciudad se situó en la máxima gallega al registrar a las 18:10 horas una temperatura de 39,8ºC, previendo los servicios meteorológicos que la escalada continúe hasta el próximo martes. Además de la ciudad, Leiro y Arnoia completaron el podio de las máximas gallegas.
Las previsiones suavizan esta ola de calor a partir del martes, día 18.
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