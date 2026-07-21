Festa do Pulpo de O Carballiño 2026: programa completo, entradas, conciertos y todas las actividades de la 64ª edición

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Exposición fotográfica "Photomorfosis", la mirada de Mimi Carrolo
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Detalles del evento
O Carballiño se prepara para vivir una nueva edición de uno de los eventos gastronómicos más importantes de Galicia. La 64ª Festa do Pulpo, que se celebrará el domingo 9 de agosto, llega este año con más de 40 actividades repartidas durante tres semanas y con Lanzarote como territorio invitado.
Miles de personas pasarán por la villa ourensana para disfrutar de la gastronomía, la música, la cultura y una programación que arrancará el próximo 24 de julio y se prolongará hasta el día grande de la fiesta.
El primer gran evento será la III Mostra de Viños, que se celebrará del 24 al 26 de julio en la Praza Maior.
Participarán:
Entre los actos más destacados figuran:
Las entradas para el almuerzo de la Festa do Pulpo saldrán a la venta el 28 de julio a las 9.00 horas en la Casa Consistorial.
Precio: 50 euros por persona.
Además, las inscripciones para la popular Festa das Camisetas permanecerán abiertas hasta el 5 de agosto.
La Festa do Pulpo comenzará a las 11.00 horas con animación musical por las calles de O Carballiño, puestos de artesanía, tabernas y pulpeiras.
La jornada contará con:
La isla canaria será la invitada de honor de esta edición. Sus representantes participarán en los actos institucionales del 8 de agosto junto a delegaciones llegadas de Alijó (Portugal), Mogán y Noventa Padovana (Italia).
Con una programación repleta de actividades para todas las edades, la Festa do Pulpo de O Carballiño volverá a consolidarse como una de las grandes citas festivas y gastronómicas del verano gallego.
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