Festa do Pulpo de O Carballiño 2026: programa completo, entradas, conciertos y todas las actividades de la 64ª edición

O Carballiño se prepara para vivir una nueva edición de uno de los eventos gastronómicos más importantes de Galicia. La 64ª Festa do Pulpo, que se celebrará el domingo 9 de agosto, llega este año con más de 40 actividades repartidas durante tres semanas y con Lanzarote como territorio invitado.

Miles de personas pasarán por la villa ourensana para disfrutar de la gastronomía, la música, la cultura y una programación que arrancará el próximo 24 de julio y se prolongará hasta el día grande de la fiesta.

La III Mostra de Viños abre la programación

El primer gran evento será la III Mostra de Viños, que se celebrará del 24 al 26 de julio en la Praza Maior.

Participarán:

8 bodegas de la DO Ribeiro.

1 bodega de Alijó (Portugal).

Conciertos y actuaciones musicales durante los tres días.

Degustaciones de vino y ambiente festivo.

Principales citas de la Festa do Pulpo 2026

Entre los actos más destacados figuran:

25 de julio: XXXII Festival de Habaneras.

27 al 30 de julio: Semana Grande para Pequenos.

31 de julio: concierto de Burning dentro del Festival Ou Yeah!.

1 de agosto: estreno del nuevo Día da Emigración.

4 de agosto: elaboración de la tapa de pulpo más grande del mundo.

8 de agosto: Festa das Camisetas y recepción oficial de las delegaciones invitadas.

9 de agosto: 64ª Festa do Pulpo.

Entradas para comer en el recinto oficial

Las entradas para el almuerzo de la Festa do Pulpo saldrán a la venta el 28 de julio a las 9.00 horas en la Casa Consistorial.

Precio: 50 euros por persona.

Además, las inscripciones para la popular Festa das Camisetas permanecerán abiertas hasta el 5 de agosto.

El día grande: domingo 9 de agosto

La Festa do Pulpo comenzará a las 11.00 horas con animación musical por las calles de O Carballiño, puestos de artesanía, tabernas y pulpeiras.

La jornada contará con:

Música tradicional durante todo el día.

Actuaciones en el Parque Municipal.

Miles de raciones de pulpo servidas por los pulpeiros de O Carballiño.

Festa da Xuventude por la tarde.

Actuación de la Orquesta Chanel a las 21.00 horas en la Praza Maior.

Lanzarote, protagonista de la edición 2026

La isla canaria será la invitada de honor de esta edición. Sus representantes participarán en los actos institucionales del 8 de agosto junto a delegaciones llegadas de Alijó (Portugal), Mogán y Noventa Padovana (Italia).

Con una programación repleta de actividades para todas las edades, la Festa do Pulpo de O Carballiño volverá a consolidarse como una de las grandes citas festivas y gastronómicas del verano gallego.