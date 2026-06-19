Un año más Monforte de Lemos celebra el Festival do Viño da Ribeira Sacra, una edición más. Esta vez se celebra los días 3,4 y 5 de julio. Además de su destacada oferta y apuesta por la gastronomía de proximidad. Esta edición cuenta con la participación de 27 bodegas que se van a reunir en el Malecón durante tres días para que el público local y de otras localidades puedan disfrutar.

El festival incluirá también catas y clases magistrales, impartidas entre otros por Jonas Tofterup, Master of Wine y fundador de Iberian Wine Academy sin olvidar actuaciones musicales durante cada una de las jornadas.

A continuación te presentamos la agenda del evento:

Viernes 3 de Julio

19:00h. Apertura de Stands.

20:45h. Actuación de Xograres de Lemos.

21:00h. Acto de inauguración del “Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte 2026”.

23:00h. Actuación de A Roda.

01:00h. Cierre de stands.

Sábado 4 de Julio

11:00h. Apertura de Stands.

11:30h. Cata temática a cargo de Mariña Fernández Toro: “Mismo lenguaje, distinto paisaje”.

12:30h. Taller infantil: Cuentacuentos con Anxo Moure.

13:30h. Masterclass a cargo de Jonas Tofterup: “Entre Rocas y Viñas: el Esquisto en la Copa”.

15:00h. Cierre de Stands.

19:00h. Apertura de Stands.

19:30h. Taller infantil: Estampa e Imagina con Velaísca Animación.

23:00h. Actuación de GaliFunk.

01:00h. Cierre de stands.

Domingo 5 de Julio

11:00h. Apertura de Stands.

11:30h. Cata temática a cargo de Suso Soneira: “Una cata, 5 sentidos”.

12:30h. Taller infantil: Alfarería Tradicional de la Ribeira Sacra - Figulus.

15:00h. Cierre de Stands.

19:00h. Apertura de Stands.

19:30h. Taller infantil: Títeres “Sabela y el pájaro mágico” con Tarabelos.

00:00h. Clausura del “Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte 2026”.

Conoce el listado de las bodegas participantes:

Bodegas Participantes

A man de Prado

Abadía da Cova

Aborixe

Adega Vella

Algueira

Alma das Donas

Alouviño

Asolagados

Caneiro

Casa Moreiras

Cidade

Condado de Sequeiras

Corzoás

Cruceiro

Don Bernardino

Guímaro

Gullufre

Lingua Loaira

Lucenza

Malcavada

Ohmio

Petrón

Peza do Rei

Regina Viarum

Saiñas

Tear

Val da Lenda

Gastronomía

Queso negro. Buleri

Lácteos Ribeira Sacra

Quesos MonteCeo

Embutidos Valentina

Tres Fuciños Porco Celta

Jamones D. Francisco

Jamones Roberto

Helados Xeou

Panadería La Luna

Panadería Turiz

Restaurante La Table D'Arnaud

Restaurante El Hórreo

Para participar en las catas comentadas y en las salidas en autobús es preciso reservar previamente en el teléfono +34 621 530 243 o en la dirección de correo electrónico festivalmonforte@gmail.com. Las catas tienen el aforo limitado a 35 personas cada una y son gratuitas. Las salidas en bus cuestan 40 euros la del Sil y 45 euros la del Miño