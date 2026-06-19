GASTRONOMÍA Y MÚSICA
Festival do Viño da Ribeira Sacra
GASTRONOMÍA Y MÚSICA
Detalles del evento
Un año más Monforte de Lemos celebra el Festival do Viño da Ribeira Sacra, una edición más. Esta vez se celebra los días 3,4 y 5 de julio. Además de su destacada oferta y apuesta por la gastronomía de proximidad. Esta edición cuenta con la participación de 27 bodegas que se van a reunir en el Malecón durante tres días para que el público local y de otras localidades puedan disfrutar.
El festival incluirá también catas y clases magistrales, impartidas entre otros por Jonas Tofterup, Master of Wine y fundador de Iberian Wine Academy sin olvidar actuaciones musicales durante cada una de las jornadas.
A continuación te presentamos la agenda del evento:
Viernes 3 de Julio
Sábado 4 de Julio
Domingo 5 de Julio
Conoce el listado de las bodegas participantes:
Bodegas Participantes
Gastronomía
Para participar en las catas comentadas y en las salidas en autobús es preciso reservar previamente en el teléfono +34 621 530 243 o en la dirección de correo electrónico festivalmonforte@gmail.com. Las catas tienen el aforo limitado a 35 personas cada una y son gratuitas. Las salidas en bus cuestan 40 euros la del Sil y 45 euros la del Miño
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