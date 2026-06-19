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Festival do Viño da Ribeira Sacra

GASTRONOMÍA Y MÚSICA

Una edición más durante tres días el Malecón de Monforte de Lemos acoge el Festival do Viño da Ribeira Sacra. Durante el 3,4 y 5 de julio más de 25 bodegas van a exponer sus vinos de la D.O Ribeira Sacra para que los asistentes los degusten además habrá productos gastronómicos de cercanía. Todo complementado por catas y actuaciones musicales

03 jul
-
05 jul

Detalles del evento

Pazo de Tor, Monforte de Lemos
3 jul - 5 jul
Desde las 19:00 horas
Presencial
Cartel del Festival do Viño da Ribeira Sacra 2026.
Festival do Viño da Ribeira Sacra | La Región

Un año más Monforte de Lemos celebra el Festival do Viño da Ribeira Sacra, una edición más. Esta vez se celebra los días 3,4 y 5 de julio. Además de su destacada oferta y apuesta por la gastronomía de proximidad. Esta edición cuenta con la participación de 27 bodegas que se van a reunir en el Malecón durante tres días para que el público local y de otras localidades puedan disfrutar.

El festival incluirá también catas y clases magistrales, impartidas entre otros por Jonas Tofterup, Master of Wine y fundador de Iberian Wine Academy sin olvidar actuaciones musicales durante cada una de las jornadas.

A continuación te presentamos la agenda del evento:

Viernes 3 de Julio

  • 19:00h. Apertura de Stands.
  • 20:45h. Actuación de Xograres de Lemos.
  • 21:00h. Acto de inauguración del “Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte 2026”.
  • 23:00h. Actuación de A Roda.
  • 01:00h. Cierre de stands.

Sábado 4 de Julio

  • 11:00h. Apertura de Stands.
  • 11:30h. Cata temática a cargo de Mariña Fernández Toro: “Mismo lenguaje, distinto paisaje”.
  • 12:30h. Taller infantil: Cuentacuentos con Anxo Moure.
  • 13:30h. Masterclass a cargo de Jonas Tofterup: “Entre Rocas y Viñas: el Esquisto en la Copa”.
  • 15:00h. Cierre de Stands.
  • 19:00h. Apertura de Stands.
  • 19:30h. Taller infantil: Estampa e Imagina con Velaísca Animación.
  • 23:00h. Actuación de GaliFunk.
  • 01:00h. Cierre de stands.

Domingo 5 de Julio

  • 11:00h. Apertura de Stands.
  • 11:30h. Cata temática a cargo de Suso Soneira: “Una cata, 5 sentidos”.
  • 12:30h. Taller infantil: Alfarería Tradicional de la Ribeira Sacra - Figulus.
  • 15:00h. Cierre de Stands.
  • 19:00h. Apertura de Stands.
  • 19:30h. Taller infantil: Títeres “Sabela y el pájaro mágico” con Tarabelos.
  • 00:00h. Clausura del “Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte 2026”.

Conoce el listado de las bodegas participantes:

Bodegas Participantes

  • A man de Prado
  • Abadía da Cova
  • Aborixe
  • Adega Vella
  • Algueira
  • Alma das Donas
  • Alouviño
  • Asolagados
  • Caneiro
  • Casa Moreiras
  • Cidade
  • Condado de Sequeiras
  • Corzoás
  • Cruceiro
  • Don Bernardino
  • Guímaro
  • Gullufre
  • Lingua Loaira
  • Lucenza
  • Malcavada
  • Ohmio
  • Petrón
  • Peza do Rei
  • Regina Viarum
  • Saiñas
  • Tear
  • Val da Lenda

Gastronomía

  • Queso negro. Buleri
  • Lácteos Ribeira Sacra
  • Quesos MonteCeo
  • Embutidos Valentina
  • Tres Fuciños Porco Celta
  • Jamones D. Francisco
  • Jamones Roberto
  • Helados Xeou
  • Panadería La Luna
  • Panadería Turiz
  • Restaurante La Table D'Arnaud
  • Restaurante El Hórreo

Para participar en las catas comentadas y en las salidas en autobús es preciso reservar previamente en el teléfono +34 621 530 243 o en la dirección de correo electrónico festivalmonforte@gmail.com. Las catas tienen el aforo limitado a 35 personas cada una y son gratuitas. Las salidas en bus cuestan 40 euros la del Sil y 45 euros la del Miño

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