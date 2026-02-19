Foro La Región | Francisco González y Agustín Medina debaten el jueves 26 sobre la silver economy
EL PODER DE LA GENERACIÓN INFINITA
Los publicistas Francisco González y Agustín Medina desgranan la "Silver economy. El poder de la generación infinita" en el Foro La Región
Detalles del evento
Agustín Medina y Francisco González, ambos ex presidentes de la Asociación Española de Agencias Publicitarias, son los protagonistas del próximo Foro La Región, que se desarrolla el próximo 26 de febrero en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.
En su ponencia proponen una charla sobre la silver economy y la generación infinita, en la que se abordarán los temas económicos y sociales que afectan a todas las generaciones, desde la Z hasta los Boomer, con especial hincapié en los intereses de las personas mayores de 55 años.
