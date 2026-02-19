Foro La Región | Francisco González y Agustín Medina debaten el jueves 26 sobre la silver economy

Agustín Medina y Francisco González, ambos ex presidentes de la Asociación Española de Agencias Publicitarias, son los protagonistas del próximo Foro La Región, que se desarrolla el próximo 26 de febrero en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.

En su ponencia proponen una charla sobre la silver economy y la generación infinita, en la que se abordarán los temas económicos y sociales que afectan a todas las generaciones, desde la Z hasta los Boomer, con especial hincapié en los intereses de las personas mayores de 55 años.