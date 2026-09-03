El fútbol ourensano se une contra la ELA con un partido solidario en O Couto

El fútbol ourensano se une en la lucha contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Ayer se presentó en el estadio de O Couto el partido solidario a beneficio de Aodemper (Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y Enfermedades Raras) entre la UD Ourense y un combinado de jugadores ourensanos. El encuentro se disputará el miércoles 16, a las 20:30 horas en O Couto, y el precio de la entrada será de 5 euros, que irá destinado a Aodemper, que se encarga del apoyo y el acompañamiento a las personas y familias afectadas por la ELA.

El impulsor del partido es Álvaro Selas, exjugador del fútbol provincial y paciente de ELA desde hace un año. Selas tomó la palabra en la presentación del encuentro y comentó que “desde la asociación me propusieron realizar algo para dar visibilidad a la ELA, aunque es cierto que en la provincia ya tenemos el Memorial Miguel Ángel. La verdad es que organizar esto también me sirve para que me distraiga un poco, ya que me di de baja en el trabajo y necesito tener la mente un poco ocupada. Empezamos a trabajar en la idea y desde la asociación me dijeron que lo enfocara en el fútbol, ya que la ingeniería y el profesorado, que es lo otro que sé hacer, no tienen tanto tirón”.

Asimismo, agregó que “he jugado toda mi vida al fútbol, de hecho lo dejé obligado por la enfermedad y tiré por organizar algo relacionado con el fútbol. Hablé con José Luis González Portabales y me dio mucho ánimo para poder llevarlo a cabo. Creímos que la UD Ourense era el equipo ideal para participar, ya que tiene colaboración con Aodemper, y después de pensarlo mucho consideramos que era bueno que se enfrentara a un combinado de jugadores ourensanos”.

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Presencia de Javi Rey

Precisamente, Javi Rey, entrenador de Primera Federación, excompañero, extécnico y buen amigo de Álvaro Selas, será el encargado de entrenar al combinado ourensano, junto al propio Selas: “En el momento que me lo propuso Álvaro fue un momento de alegría y de satisfacción, ya que la idea me parece muy interesante. Quiero dar gracias a la UD Ourense porque sé que es muy complicado en una competición tan exigente como la Primera RFEF jugar un partido un miércoles. La idea que tenemos tanto Álvaro como yo es hacer una selección ourensana en la que estén representadas todas las villas de la provincia de Ourense. Ya me empezamos a hablar con clubes, entrenadores, jugadores y presidentes, y la predisposición de todo el mundo ha sido espectacular. Desde aquí les queremos dar las gracias a todos ellos. La acogida está siendo muy buena y la ocasión lo merece para que el partido sea un altavoz de una enfermedad tan complicada como es la ELA”.

También estuvo en la presentación Óscar Rodríguez, de Aodemper, quien destacó que “queremos dar nuestro apoyo con este partido para visibilizar a una enfermedad muy fastidiada, que desgraciadamente existe y que la padece más gente que Álvaro”.

Una vez más, el deporte y, en este caso, el fútbol, no se pone de lado ante una enfermedad tan dura y muestra su versión más solidaria con un encuentro en el que será habilitada una fila 0 para la gente que quiera colaborar, aunque no pueda ir al partido.