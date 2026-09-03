Ignorante o mentiroso

El ministro Marlaska ha mostrado más indignación ante el hecho de que sí existían informes de alerta sobre lo que podía ocurrir en Ceuta, y que además era su policía la que los había realizado, que la que mostró ante la tragedia humana que se vive en la ciudad española.

Lo que no sabemos es si el ministro de Interior es más merecedor de crítica por estar “en Babia” que por mentir. Porque no cabe mayor deshonor para el encargado de la seguridad de un país, que llegar a la conclusión de no se había preocupado por dar instrucciones a su equipo de que todos los informes policiales debían ser enviados a su mesa, fueran los que fuesen; o que, conociéndolos, prefirió seguir las instrucciones de Moncloa y mintió como un bellaco. Insistió en que no existían informes que advertían sobre lo que se preparaba en Ceuta y agradeció a Marruecos su colaboración. También lo hicieron los otros ministros, siguiendo la línea marcada por el propio Sánchez, que antes de disfrutar de las vacaciones en La Mareta expresó su satisfacción por la colaboración recibida por Marruecos.

En el Ministerio del Interior de Marlaska había ya un informe que vinculaba directamente a Marruecos como inductor del asalto masivo de inmigrantes a Ceuta, en una operación controlada por policías marroquíes, unos de uniforme y otros de civil.

Marlaska presume de sus excelentes relaciones con el responsable de los servicios de información marroquí, al que incluso le concedió una condecoración española hace pocos meses. Pues resulta el amigo ministro marroquí ha sido protagonista necesario de la ocupación de Ceuta, como recoge el informe policial español.

Una vez más cabe preguntarse en qué manos estamos. Los miembros del Gobierno, con su presidente a la cabeza, mienten, se preocupan más de su bienestar personal que de defender el bienestar e interés de los españoles, aunque esa es su principal responsabilidad. Han destrozado un PSOE indispensable para la buena marcha de España, y que Sánchez ha devaluado gobernando con el apoyo de partidos faltos de experiencia y, lo más grave, faltos de patriotismo y de respeto a los españoles. Un Gobierno mediocre, servil aunque las instrucciones que recibe no las aceptaría nadie con criterio y sentido democrático, y un presidente con obsesión por mantenerse en el poder, probablemente porque sabe que fuera del Gobierno nadie le ofrecería cargos relevantes.

No solo hay que preguntarse en qué manos estamos, sino preguntarse también cuándo va a acabar esta pesadilla. Esta periodista lleva mucho tiempo indignada con el supuestamente sufrido pueblo español. Pueblo que efectivamente sufre, pero no quiere enterarse de lo que ocurre en su país. Son pocos los que leen periódicos o siguen los informativos, prefieren no saber, o informarse por las redes sociales, instrumentadas por los partidos, grandes empresas, servicios de inteligencia extranjeros, y grupos indeseables que nos quieren poco y que conocen los métodos para influir en los votantes.

El día que los españoles voten interesados en conocer qué se juega un país ante las urnas, podremos deshacernos de esta maldición actual.