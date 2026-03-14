TURISMO Y DEPORTE
I BTT Ruta do Cenza
La Casa Consistorial de Vilariño de Conso acogía durante la mañana del viernes 13 de marzo la presentación de la primera edición de la BTT Ruta do Cenza, una prueba no competitiva que pretende aunar deporte y turismo en un entorno único. Durante la presentación del evento estuvieron presentes la alcaldesa del municipio, Melisa Macía; el teniente de alcalde, Martín Guerra, y varios miembros de Rutas Xanzá, empresa de turismo activo de O Barco, organizadora de la prueba.
“A decisión de organizar isto radica na continua demanda por parte de ciclistas e a creación recente do Club BTT Cenza na localidade. Quixemos así dar un paso máis e achegar as nosas rutas ao resto de Galicia”, apuntaba la regidora.
Un total de 45 kilómetros con un desnivel positivo de 1.150 metros situarán a las tierras del Cenza en el epicentro del deporte de montaña durante el sábado 27 de junio.
“O obxectivo é dinamizar o rural e facer unha ruta disfrutiva -como nós lle chamamos- que permita gozar dos paisaxes desta zona que consideramos, vai a sorprender ao público cunha combinación das beiras dos embalses coa alta montaña”, explican desde la organización.
Los interesados en participar ya pueden formalizar las inscripciones a través de la web de Sportmaniacs. Aseguran que aunque es la primera edición, “na que haberá unha toma de contacto con moita xente da zona, a intención é seguir medrando e converternos nun referente. Temos moito potencial”, añadía Melisa.
La iniciativa también pretende atraer turismo al Macizo Central. “Que os participantes volten dentro duns meses coa súa familia é outro dos obxectivos que buscamos con esta ruta”, señalaba la organización.
La BTT Ruta do Cenza se presenta como una nueva iniciativa que apuesta por combinar actividad deportiva, naturaleza y desarrollo local. Esta edición servirá como punto de partida para impulsar el ciclismo de montaña en la zona y dar a conocer los recursos naturales del entorno del Cenza, con la expectativa de consolidarse en el futuro como una cita destacada para los aficionados de la bicicleta de todo el territorio gallego.
