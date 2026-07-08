La II Carreira do Pulpo toma las calles de O Carballiño

O Carballiño celebra este domingo 12 de julio la segunda edición de la Carreira do Pulpo, una cita dirigida tanto a amantes del deporte como a familias que desean disfrutar de una jornada de actividad física al aire libre.

Durante la presentación del evento, el alcalde en funciones, José Castro-Gil, y la responsable de la organización deportiva, Rebeca Amil, destacan el crecimiento de esta iniciativa, que aspira a consolidarse en el calendario deportivo estival.

Este año, la prueba cuenta con dos recorridos para adultos, de 5 y 10 kilómetros, con salida a las 10.00 horas, además de una carrera infantil de 2 kilómetros, que comienza a las 11.30 horas. Todos los circuitos discurren por el Parque Municipal de la localidad.

Como complemento a la jornada, a partir de las 12,00 horas se celebran sesiones gratuitas de zumba y yoga en la Piscina Municipal, abiertas a todos los participantes de la carrera popular.

Las inscripciones, que son gratuitas, pueden realizarse a través de la plataforma Sportmaniacs o de la aplicación Saudeter Live.