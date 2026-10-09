II Festa do Outono e XIV Concurso de "Pinchos da Miña Terra" en Celanova 2026

Celanova acoge durante el fin de semana largo del Pilar la segunda edición de la Festa do Outono y la decimocuarta edición del Concurso de "Pinchos da Miña Terra". Una completa propuesta cultural, gastronómica y de ocio que combina talleres, pasacalles, desfiles de moda, la V Feira Bio y actuaciones musicales en directo.

El programa con todas las actividades e itinerarios de las cuatro jornadas se desarrollará de la siguiente manera: