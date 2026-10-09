II Festa do Outono e XIV Concurso de "Pinchos da Miña Terra" en Celanova 2026
MODA Y GASTRONOMÍA
Detalles del evento
Celanova acoge durante el fin de semana largo del Pilar la segunda edición de la Festa do Outono y la decimocuarta edición del Concurso de "Pinchos da Miña Terra". Una completa propuesta cultural, gastronómica y de ocio que combina talleres, pasacalles, desfiles de moda, la V Feira Bio y actuaciones musicales en directo.
El programa con todas las actividades e itinerarios de las cuatro jornadas se desarrollará de la siguiente manera:
- Viernes 9 de octubre:
- 13:30 h: Inauguración oficial de la Festa do Outono en la Praza Maior.
- 16:30 a 20:30 h: Taller "Arte Floral Interxeracional" en el mercado de abastos.
- 19:30 h: Sesión tardeo con Iria González en los Xardíns de Curros Enríquez.
- Sábado 10 de octubre:
- 11:00 a 13:00 h: Taller "Sabores de Outono" con showcooking y degustaciones a cargo de Sabores Espontáneos en el mercado de abastos.
- 13:00 a 14:00 h: Pasacalles con el grupo Lembranza Solpor por el centro de la villa y locales participantes.
- 19:30 h: Jornada de Desfiles e Concurso de Novos Deseñadores en los Xardíns do Claustro Barroco.
- 21:15 h: Proyección del vídeo "Presente e Futuro" en la Praza Maior.
- 21:30 h: Pasacalles de la mano de la Batucada Vilatuke.
- Domingo 11 de octubre:
- 10:00 a 20:00 h: V Feira Bio en el Claustro Barroco.
- 13:00 a 14:00 h: Sesión vermut con la charanga Os Roquiños.
- 23:00 h: Concierto R-Evolución "O mellor dos 70, 80 e 90" con el grupo Claxxon en la Praza Maior.
- Lunes 12 de octubre:
- 10:00 a 20:00 h: V Feira Bio en el Claustro Barroco.
- 13:30 h: Sesión vermut de fin de fiesta con el trío 3.com en la Praza Cervantes.
- Durante todo el fin de semana: XIV Concurso de "Pinchos da Miña Terra" en la red de locales hosteleros participantes de la villa.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FIESTAS POPULARES
Programa de conciertos y actos de las Fiestas de Currás 2026
GASTRONOMÍA Y TRADICIÓN
IX Festa dos callos de Piñor
Lo último
287 CANDIDATURAS
La jurista sudafricana Navi Pillay, Premio Nobel de la Paz 2026