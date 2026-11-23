Evangelio según San Juan:

“1) En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2) Este era en el principio con Dios. 3) Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho”.

Dios Padre quiso que todo lo hiciera Dios Hijo (el Verbo), lo escribe inspirado por el Espíritu Santo en el prólogo de su Evangelio San Juan, también define en toda su magnitud a Dios: Padre, Hijo (el Verbo: la palabra) y el Espíritu Santo, que existen desde siempre.

La historia bíblica y la ciencia comparten el momento inicial

Después de la creación, Dios se asoma para comprobar lo hermoso que era lo que había hecho el Verbo. Después de ver la totalidad, se fija en un un planeta dentro de una galaxia del centro de todas. Era azul y le encantó. Entonces deseó que ese planeta, que era un vergel de agua y plantas, fuese aprovechado. Sin dudarlo, cogió barro del planeta y creó un hombre. Pensó que esto no era suficiente, y entonces arrancó del hombre una costilla y creo a la mujer, pensando bien que el hombre no debía de estar solo. Los llamó Adán y Eva, les dio todo, salvo un árbol llamado “del bien y del mal”, del cual les dijo que no podían recoger ningún fruto. El Maligno, que había sido expulsado por Dios del paraíso, habló con Eva y le dijo: “No hagas caso, coge la fruta, cómela y haz que Adán también la pruebe”. Así se consumó lo que conocemos hoy como pecado original, que hizo que toda la humanidad tuviese que ser redimida, redención para la que, por deseo del propio Dios, envío a su hijo Jesús, el Verbo, para que con su sangre redimiera a toda la humanidad, antigua, presente y futura.

La historia bíblica y la ciencia comparten el momento inicial. De la primera lo conocemos por los libros sagrados; de la ciencia. mediante la sonda o telescopio esplacial James Weeb, que nos dio unos datos que por primera vez nos acercaron al conocimiento del inicio del Universo, unos 10-47 segundos antes. Según la ciencia, consecuentemente, podemos decir que al principio existía la Nada (The Nothing), donde se encontraba la energía y la antienergía separadas por una energía más fuerte que impedía que se destruyesen. Llegó un momento en que esa energía muy fuerte separó a las dos. Solo conocemos lo que sucedió con la energía. Se presupone que algo similar ocurrió con la anti-energía. Nos encontramos ante un dilema: por un lado, lo que nos dicen las Escrituras; por el otro, lo que sabemos por la ciencia. La pregunta es: ¿si ambos hechos coinciden en la misma persona, quién los hace? Difícil de creer y pensar que ambos acontecimientos no están hechos de la misma forma, por la misma persona. Cada uno puede pensar en ponerle el nombre que quiera, yo le pongo el de Dios.