Tanto la carta firmada por exministros socialistas de la época de José Luis Rodríguez Zapatero, como una de las últimas reflexiones políticas de la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, coinciden en alertar de que un triunfo de la coalición PP-Vox puede poner en peligro el modelo de Estado y el desarrollo y permanencia de determinados valores constitucionales, cuestiones de las que explícitamente no se habla en los mítines ni en las intervenciones públicas de los líderes de los partidos de la derecha, pero que están implícitas tanto en lo que han venido diciendo y sobre todo haciendo a lo largo del último año allí donde gobiernan, y con la insistencia en las reformas que pretenden llevar a cabo.

A lo largo de la campaña, el líder del PP ha tratado de bajar los ánimos desconstituyentes de Santiago Abascal, quien a su vez ha bajado el diapasón de sus deseos de recentralizar y acabar con el Estado de las autonomías, aunque donde gobiernan en comandita se suceden decisiones que afectan a los valores de libertad, igualdad, solidaridad o europeísmo, por la vía de la censura y las amenazas. A esto sumarán los intentos de copar las instituciones constitucionales, aunque disimula con el concepto de meritocracia y de que elegirá a los más capaces para los puestos de responsabilidad.

A lo largo de la campaña, el líder del PP, ha tratado de bajar los ánimos desconstituyentes de Santiago Abascal

La realidad es que el PP no disimula su objetivo de alcanzar los tres quintos del Senado para lograr nombrar a los cuatro magistrados pendientes de renovación para cambiar la mayoría progresista ¿por otra neutral? Se puede apostar que no. Un TC con mayoría progresista es la garantía de que un gobierno conservador no podrá alterar partes sustanciales del modelo de Estado, y que será el único contrapeso a unos partidos que van a dirigir los tres poderes del Estado, incluido el judicial como se ha hecho evidente a lo largo de los últimos años.

Otro asunto relevante será el papel que España va a desempeñar en el conjunto de la Unión Europea, donde al menos, a partir de ahora, es de esperar que la oposición no traslade a las instituciones europeas la inquina a su propio gobierno, como ha ocurrido a lo largo de la legislatura que acaba, para asombro de los eurodiputados del resto de los países. Vox no es ni autonomista ni europeísta y habrá que esperar a ver cómo resisten las costuras de un futuro ejecutivo que chocará en ambos aspectos, y con Vox creciendo por el flanco de la ultraderecha antieuropea.

Núñez Feijóo también está sorprendido por el carácter “norcoreano” de RTVE y la parcialidad de sus informativos, con lo que pretende acabar. Si no fuera porque ya existe una “teleayuso”, una “telerueda” y una “telejuanma”, la intención del candidato popular sería creíble, pero esas experiencias hacen sospechar que el modelo existente de control partidista de RTVE no va a cambiar.