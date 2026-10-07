Judith Hill actuará en Ourense el 5 de noviembre dentro de O Gozo Festival

La cantante, compositora y multiinstrumentista estadounidense Judith Hill actuará el próximo 5 de noviembre en el Teatro Principal de Ourense, dentro de la programación de O Gozo Festival 2026.

La artista, una de las voces destacadas del soul estadounidense actual, llegará a Ourense acompañada por su banda para presentar un directo en el que combina soul, funk, blues y góspel. El concierto, previsto a las 20:00 horas, será su única actuación en Galicia dentro de esta gira.

Relacionado Os Concertos do Xacobeo da Xunta impulsan a oferta musical de Ourense

Hill, nacida en Los Ángeles, ha trabajado a lo largo de su carrera con artistas como Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder, Elton John y Eric Clapton. Su trayectoria en solitario comenzó con Back in Time (2015), producido por Prince, y continuó con trabajos como Golden Child y Baby I'm Hollywood!.

La cantante presentará en Ourense su último álbum, Letters from a Black Widow, publicado en 2024 y marcado por una combinación de soul, funk, blues y góspel.