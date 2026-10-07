Judith Hill actuará en Ourense el 5 de noviembre dentro de O Gozo Festival

CONCIERTOS DO XACOBEO

La cantante estadounidense Judith Hill ofrecerá en el Teatro Principal su único concierto en Galicia dentro de la programación del festival

05 nov

Detalles del evento

Teatro Principal de Ourense
5 nov
Presencial
La cantante estadounidense Judith Hill actuará el próximo 5 de noviembre en el Teatro Principal de Ourense.
Judith Hill actuará en Ourense el 5 de noviembre dentro de O Gozo Festival | La Región

La cantante, compositora y multiinstrumentista estadounidense Judith Hill actuará el próximo 5 de noviembre en el Teatro Principal de Ourense, dentro de la programación de O Gozo Festival 2026.

La artista, una de las voces destacadas del soul estadounidense actual, llegará a Ourense acompañada por su banda para presentar un directo en el que combina soul, funk, blues y góspel. El concierto, previsto a las 20:00 horas, será su única actuación en Galicia dentro de esta gira.

Hill, nacida en Los Ángeles, ha trabajado a lo largo de su carrera con artistas como Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder, Elton John y Eric Clapton. Su trayectoria en solitario comenzó con Back in Time (2015), producido por Prince, y continuó con trabajos como Golden Child y Baby I'm Hollywood!.

La cantante presentará en Ourense su último álbum, Letters from a Black Widow, publicado en 2024 y marcado por una combinación de soul, funk, blues y góspel.

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