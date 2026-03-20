El Lázaro 2026 toma Verín con tres días de fiesta, gastronomía y música

Pide paso el Lázaro 2026 en Verín, tres días de celebración, viernes, sábado y domingo, para una conmemoración que aspira a consolidarse como referente primaveral en la villa ourensana. La fiesta integra la Feria de Artesanía y Alimentación pero también el concurso gastronómico Pincha no Lázaro, festivales de bandas de música, actividades deportivas y los tradicionales actos religiosos.

Uno de los pilares de la celebración de este año llega de la mano de la colaboración con entidades como la IXP Ternera Galega, la Axencia Galega da Calidade Alimentaria y la Denominación de Origen Monterrei. Instituciones que participarán activamente en un programa de catas y showcookings que tendrán lugar en el pabellón municipal de deportes.

“o Lázaro continúa a consolidarse como unha proposta que combina tradición e dinamización económica”, subrayó Manuel Lorenzo

Igualmente, un total de dieciséis establecimientos hosteleros competirán en la tercera edición de la ruta de pinchos, permitiendo que los participantes voten sus propuestas favoritas. El evento también incluye una muestra de vehículos nuevos y de ocasión en la rúa Irmáns Moreno, muestra organizada por los concesionarios verinenses.

Cuarta edición

La oferta cultural acoge la cuarta edición del Festival de Bandas de Música Vila de Verín, que reunirá a agrupaciones de Xinzo, Ourense y Verín, en tanto el ocio nocturno contará con un espectáculo de pirotecnia y luz digital en el Parque da Fontenova, al que seguirá la actuación de la Banda Gaudí.

Las actividades en la villa verinense concluirán el domingo día 22 con la solemne procesión religiosa de San Lázaro y con la entrega de premios del concurso gastronómico, reafirmando el carácter participativo y dinamizador de esta festividad para el comercio y la hostelería de la zona.

Manuel Lorenzo, concelleiro de Feiras, Transporte e Xuventude, remarcó que “o Lázaro continúa a consolidarse como unha proposta que combina tradición e dinamización económica, converténdose nun punto de encontro para veciñanza e visitantes. A feira e as actividades paralelas contribúen a poñer en valor o noso comercio, os produtos de proximidade e o talento artesanal e gastronómico”, en tanto Samanta Barreira, concelleira de Turismo, Cultura e Festexos, subrayó que “esta celebración para todos os públicos permite poñer en valor a cultura, a música e a gastronomía local”.

“Moitas das actividades que conforman o programa do Lázaro son posibles grazas á implicación de diferentes entidades e organismos que colaboran co Concello de Verín”, remachó.