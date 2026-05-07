Recetar termalismo

El termalismo es la receta del futuro de Ourense. Así lo creímos cuando tuve el honor, en mi condición de diputado en el Parlamento de Galicia, de intervenir en su pleno para apoyar la declaración de Ourense como capital termal de Galicia el 14 de mayo de 2008. Seguimos con esa apuesta desde el Gobierno provincial con el primer diputado con competencias en termalismo, el carballiñés Argimiro Marnotes. Elaboramos, implicando a la Xunta de Galicia, el plan “Ourense, la provincia termal” e iniciamos una senda de posicionamiento de nuestro territorio con un trabajo serio –desde el programa de termalismo social a las ayudas a los establecimientos termales- y también de proyección mediática como la apuesta por lo que denominamos “termalismo deportivo” -convirtiendo centros como Laias en lugares de peregrinación para la preparación de los mejores deportistas y selecciones del mundo en materia de remo y piragüismo- y la denominación oficial de La Vuelta Ciclista a España 2016 : “Ourense termal - Madrid”.

Dada la importancia del sector termal en España, y la capacidad de balnearios e instalaciones termales del rural para dinamizar económicamente el territorio, explotaríamos así toda la potencialidad del termalismo"

Éramos consecuentes, con ese trabajo planificado, del dato objetivo incuestionable: somos el territorio con mayor potencial termal y es un recurso que constituye nuestro gran tesoro. Seguíamos la senda científica de personas tan relevantes como el doctor Rodríguez Míguez, a quien concedimos la Medalla de Oro de la provincia en 2016 por su prolífica trayectoria en el ámbito de la salud y el termalismo. Una labor que potenciamos de manera redárquica, perteneciendo y presidiendo organizaciones tan importantes a nivel europeo como la European Historic Thermal Towns Association (EHTTA).

Era objetivo prioritario en esa dinámica que fuésemos capaces de presentar una iniciativa parlamentaria en las Cortes Generales del Estado para incluir en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud los tratamientos terapéuticos de balneoterapia en España. Y ha sido en abril de 2026 cuando, en el Senado, la hemos registrado.

Porque la balneoterapia cuenta con evidencia científica que respalda sus beneficios terapéuticos en patologías como afecciones musculoesqueléticas, reumatológicas, dermatológicas y respiratorias, entre otras. Y ya forma parte del Sistema Nacional de Salud en países como Francia, Alemania, Italia, Portugal, Lituania, Letonia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.

Dada la importancia del sector termal en España, y la capacidad de balnearios e instalaciones termales del rural para dinamizar económicamente el territorio, explotaríamos así toda la potencialidad del termalismo. Estaríamos ante un reto médico con innumerables beneficios económicos para la industria, las economías locales y, lo más importante, el bienestar y calidad de vida de los usuarios. Y nadie niega que sus lógicas consecuencias positivas directas impulsarían el progreso de provincias como Ourense. Una decisión que ejercería de motor de las zonas rurales con reto demográfico, pues allí se ubican los establecimientos balnearios con agua termal.

Un nuevo escenario que permitirá también que los balnearios de España puedan recibir pacientes de los países europeos cuyos sistemas de salud públicos contemplan estos tratamientos, beneficiándose de las oportunidades generadas por la Directiva Europea de Servicios de Salud Transfronterizos (Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza).

Estamos pues ante un nuevo hito del termalismo en España e impulsado desde la provincia termal por excelencia. Créanme que no hay nada mejor que la satisfacción del deber cumplido.