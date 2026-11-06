Magostea reúne música, artesanía y gastronomía en Maceda

La Carballeira do Castelo de Maceda acoge mañana, sábado, el festival Magostea, un evento que combina gastronomía, música y artesanía en una jornada alrededor de la cultura y las tradiciones del otoño gallego.

Las actividades darán comienzo a las 17,00 horas con la apertura del mercado artesanal. A las 17,15 horas se ofrecerá un espacio de juegos tradicionales, dando paso a las 18,00 horas a dos propuestas simultáneas, un taller de pandereta y una exposición dedicada a la vestimenta tradicional del felo y la artesanía Moura. Más tarde, a las 19,00 horas, la banda de gaitas de Maceda encabezará la tradicional bajada desde el castillo hacia el recinto principal.

La programación continuará a las 20,00 horas con el concierto de Sés, antes de reponer fuerzas con la propuesta gastronómica de los foodtrucks y las castañas asadas, para retomar los espectáculos a las 22,00 horas con la actuación de 9Louro. El cartel musical lo completará la sesión de Señora Dillei a partir de las 23,30 horas, concluyendo la jornada festiva con el cierre del recinto fijado para la 01,00 de la madrugada.

El evento está promovido por Ourense Rock Produccións y cuenta con el apoyo del Concello de Maceda, la Diputación de Ourense, Galicia Calidade, la Xunta de Galicia y los Concertos do Xacobeo.